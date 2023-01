Welche Fußballspieler gehören für euch ins Team des Jahres? Ab sofort lässt euch EA für kurze Zeit darüber abstimmen, wer im Ultimate-Team-Modus in FIFA 23 zu den besten 11 Spielern der Welt zählt.

FIFA Facts

Update vom 11. Januar 2023:

Kurz nachdem EA die 100 nominierten Spieler für das Team des Jahres in FIFA 23 bekannt gegeben hat, könnt ihr ab sofort über eure Top-Elf abstimmen. Auf der EA-Website habt ihr jetzt die Wahl zwischen Messi und Mbappé, Modric und Casemiro, Van Dijk und Thiago Silva sowie vielen anderen Stars. Ihr dürft noch bis zum 17. Januar eure Stimmen für eure Favoriten im 4-3-3 System abgeben.

Originalmeldung vom 10. Januar 2023:

FIFA 23: EA sucht das Team des Jahres

Das Team des Jahres ist eine Tradition in FIFA Ultimate Team, bei der die vermeintlich besten Spieler des letzten Jahres mit außergewöhnlichen starken Karten gewürdigt werden. EA hat nun die Nominierungen für FIFA 23 bekannt gegeben und erwartungsgemäß sorgen manche anwesenden und abwesenden Spieler für jede Menge Streitigkeiten in der Community.

FIFA Ultimate Team: Community streitet sich über Nominierungen

Insgesamt hat EA 100 Spieler für das Team des Jahres nominiert, das stets aus 11 Spielern plus einem zwölften Mann besteht. Gamer können für ihre Favoriten auf der EA-Website ab 17 Uhr am 10. Januar abstimmen. Bereits die Vorauswahl hat nun jedoch heiße Diskussionen auf Twitter und Reddit ausgelöst.

Bei den Abwehrspielern fragen sich viele Kommentatoren durchaus verständlicherweise, warum Niklas Süle, Jeremie Frimpong und Virgil Van Dijk dieses Jahr den Sprung in die Auswahl geschafft haben – Antonio Rüdiger dagegen nicht. Im Mittelfeld sorgt die Nominierung von Sadio Mané für Kopfschütteln, da er eigentlich vor allem als Angreifer aufgeboten wurde. Im Sturm zweifeln viele die Rechtfertigung für Liverpools Darwin Nunez an, der bislang vor allem beim Toreschießen in dieser Saison nicht immer überzeugen konnte. Zusätzlich führt die Nicht-Nominierung von Superstar Cristiano Ronaldo zu Diskussionen – auch wenn sein kürzlicher Wechsel nach Saudi-Arabien eigentlich Beweis genug für seine abnehmende Qualität sein sollte.