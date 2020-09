Publisher EA steht aktuell heftig in Kritik für eine Anzeige in einer Spielzeugzeitschrift für Kinder, die dazu auffordert, die Ingame-Währung für Spieler-Packs zu benutzten.

FIFA 21 Facts

In der Zeitschrift des britischen Spielzeughändlers Smyths Toys hat EA eine Werbe-Anzeige geschaltet, die sich um die Ultimate-Teams in FIFA 21 dreht. In der Anzeige wird erklärt, wie die meist jungen Spieler die Teams für den Modus zusammengestellt werden.

Schritt 1 ist das Starten des Ultimate-Team-Modus und in Schritt 2 sollen dann FIFA-Punkte zum Öffnen der Packs benutzt werden. FIFA-Punkte müssen allerdings mit Echtgeld gekauft werden.

Auf Twitter kritisieren Spieler, dass EA ihrer Meinung nach Kinder dazu verführen möchte, sich die Lootboxen, denn nichts anderes sind die Spieler-Packs, zu kaufen und so das Suchtpotenzial hinter der Jagd nach besonders guten Spielern zu verstärken.

Im Reddit wird die Werbung in der Kinderzeitschrift ebenfalls diskutiert. Dort sind Kommentare wie „EA hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Schande!“, oder, „Toll, dass es heißt, benutze FIFA-Punkte und nicht kaufe FIFA-Punkte“, zu lesen.

EA hat im letzten Fiskal-Jahr knapp 1,5 Milliarden Doller eingenommen durch die Ultimate-Team-Modi in FIFA, NHL und Madden. Es lohnt sich also gewaltig, diese Art der Mikrotransaktionen weiter zu bewerben.

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Sind Pokémon, Zelda, FIFA und Co. in den letzten 10 Jahren besser geworden?

Gerade die Werbung in einer Zeitschrift, in der Kinder sich gerne Geschenke aussuchen, ist für viele „sehr unethisch“ und sollte verboten werden. In Belgien sind die Lootboxen aus FIFA seit 2018 bereits verboten, das sie als Glücksspiel gelten. In Großbritannien wird aktuell ebenfalls untersucht, ob Lootboxen als Glücksspiel einzustufen sind.

EA steht schon lange in der Kritik, ihre Mikrotransaktionen und Lootboxen bei ihren Spielen stark in den Fokus zu rücken. Das sie hier versuchen, „Ingame-Käufe für Kinder zu normalisieren“, erhöht die Wut auf den „gierigen“ Publisher noch weiter.