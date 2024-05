98 Prozent positiv auf Steam: Für 8,33 Euro bekommt ihr ein PC-Meisterwerk

Ein meisterhaftes Action-Roguelike auf Steam ist gerade deutlich im Preis reduziert. Der PC-Hit erhält von Spielern absolute Traumwertungen. Jetzt bekommt ihr Hades für nur 8,33 Euro. Ihr dürft aber nicht mehr zu lange zögern.

Schnappt euch jetzt eines der besten Steam-Spiele

Steam-Spieler können sich gerade ein absolutes Gaming-Meisterwerk zu einem günstigen Preis sichern. Die Rede ist von Hades, ein Action-Roguelike rund um die griechische Mythologie. Der PC-Hit aus dem Jahr 2020 kostet jetzt nur 8,33 Euro anstelle von 24,50 Euro. Das entspricht einem Rabatt von stolzen 66 Prozent. Der Deal ist noch bis zum 13. Mai gültig.

In Hades schlüpft ihr in die Rolle von Zagreus, Sohn des namensgebenden Gottes der Unterwelt. Der junge Prinz ist mit seiner Lebenssituation allerdings unzufrieden und beginnt die Flucht aus dem Reich der Toten an die Oberfläche. Sein Vater hat da allerdings etwas dagegen und stellt ihm zahlreiche Feinde in den Weg, die der Prinz überwinden muss. Gibt Zagreus dabei den Löffel ab, ist das kein großes Hindernis, immerhin seid ihr ja schon in der Unterwelt.

Hades kann mit einem tollen Soundtrack, fesselnden Kämpfen mit verschiedenen Waffen und mächtigen Gotteskräften glänzen, durch die jeder Fluchtversuch anders ist. Gleichzeitig bietet der PC-Hit interessante Charaktere und eine fantastische Story. Neugierig geworden? Dann schaut euch hier Hades auf Steam an:

Hades Supergiant Games

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Hades an:

Hades: Gameplay-Trailer

Steam-Spieler lieben Hades

Hades gehört zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Ganze 98 Prozent der mehr als 230.000 Reviews geben dem Roguelike einem Daumen hoch. Sei es Gameplay, Abwechslung, Steuerung oder Grafik, praktisch jedes Element des Spiels wird gelobt. Da ist es kein Wunder, dass Entwickler Supergiant Games bereits an einem Nachfolger arbeitet. Hades 2 ist inzwischen sogar das meistgewünschte Spiel auf Steam (Quelle: Steam).

Der Roguelike-Hit ist inzwischen auch für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar. Seit dem 19. März 2024 könnt ihr Hades auch kostenlos spielen. Dafür braucht ihr allerdings ein aktives Netflix-Abo und ein iOS-Gerät.

