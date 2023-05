Mit dem Großen Preis von Monaco findet am Wochenende das prestigeträchtigste „Formel 1“-Rennen der Saison statt. Der Zeitplan unten zeigt euch alle wichtigen Daten zum Training, Qualifying und Rennen im Fürstentum.

Alle Zeiten für das Training, Qualifying und Rennen in Monaco

Auf dem Circuit de Monaco findet das sechste F1-Rennen im Kalender statt, da der Grand Prix von Emilia-Romagna zuvor abgesagt wurde. Auf dem engen Stadtkurs ist das Qualifying historisch betrachtet besonders wichtig, da Überholmanöver auf dem Großteil der Strecke quasi unmöglich sind. Die Quali am Samstag solltet ihr also nicht verpassen! Das sind die Zeiten für das F1-Wochenende:

1. Freies Training am Freitag, 26. Mai: 13:30 Uhr

2. Freies Training am Freitag, 26. Mai: 17:00 Uhr

3. Freies Training am Samstag, 27. Mai: 12:30 Uhr

Qualifying am Samstag, 27. Mai: 16:00 Uhr

Rennen am Sonntag, 28. Mai: 15:00 Uhr

Monaco liegt in der gleichen Zeitzone wie Deutschland, die Zeiten für den Grand Prix finden also zur gewohnten Nachmittagszeit in Deutschland statt. Die geplanten Upgrades von Aston Martin, Mercedes und Ferrari, die in Imola getestet werden sollten, werden voraussichtlich in Monaco zum ersten Mal eingesetzt. Ebenfalls erwähnenswert: Das Team von McLaren wird mit einer exklusiven „Triple Crown“-Lackierung an den Start gehen, die an vergangene Erfolge des britischen Herstellers erinnern soll:

Wollt ihr das F1-Rennen in Monaco verfolgen, kommt ihr aktuell nicht um ein „Formel 1-„Abonnement bei Wow (ehemals Sky Ticket) herum. Für die ersten zwölf Monate bezahlt ihr 19,99 Euro monatlich, danach steigt der Preis auf 29,99 Euro. Dafür könnt ihr die Königsklasse des Rennsports auf zwei Geräten gleichzeitig schauen, auch andere Wettbewerbe wie die Formel 2, die IndyCar Series oder der Porsche Supercup sind im Abo enthalten.

