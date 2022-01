Nachdem die Bundesliga am Wochenende in die Rückrunde gestartet ist, warten auf Fans auch unter der Woche einige Fußball-Highlights. Ihr könnt alle Spiele des Afrika-Cups 2022 im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Livestream Facts

Das Turnier hat am Sonntag, den 9. Januar begonnen und endet am 6. Februar. Bis dahin spielen 24 Nationen um den Kontinentaltitel Afrikas. Ihr könnt alle Spiele live verfolgen. Heute, am 10. Januar, gibt es die Übertragung der Spiele zwischen Senegal und Simbabwe, Marokko – Ghana und Komoren – Gabun. Los geht es mit den Übertragungen um 14 Uhr.

Um die Live-Übertragungen vom „Afrika Cup“ im Stream und TV mit deutschem Kommentar zu sehen, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo. Die Spiele werden sowohl bei DAZN als auch beim Pay-TV-Sender Sportdigital parallel gezeigt. Ihr könnt den Afrika-Cup aber auch kostenlos im Live-Stream verfolgen. OneFootball zeigt die Fußball-Spiele heute live im eigenen Web-Angebot mit englischem Kommentar. Bei OneFootball seht ihr zudem die Highlights der bisherigen Afrika-Cup-Spiele kostenlos im Video.

Wer zeigt den Afrika Cup 2022 im Live-Stream und TV?

Alle Live-Übertragungen sind im DAZN-Abonnement inbegriffen. Habt ihr also schon einen Zugang zum Sport-Streaming-Dienst, könnt ihr ohne Zusatzkosten bei den Afrika-Cup-Spielen live einschalten. Alle anderen buchen den Service für 14,99 Euro im Monat und sehen neben den Spielen der Afrika-Meisterschaft viele weitere Sport-Übertragungen wie Bundesliga- und Champions-League-Spiele, US-Sport und mehr online einschalten. Für DAZN wird eine Internetverbindung benötigt. Einschalten könnt ihr die Afrika-Cup-Spiele über die App auf zahlreichen Geräten, Smart-TV oder im Browser am PC, Mac, Smartphone und Tablet.

Daneben zeigt Sportdigital die Live-Spiele. Hier wird ein Sky- oder HD+-Abonnement für den Empfang benötigt. Alternativ bucht ihr den Online-Stream für 2,99 Euro pro Tag, 4,99 Euro pro Monat oder 44,99 Euro pro Jahr.

Wer keinen deutschen Kommentar benötigt, schaltet online bei OneFootball ein. Hier könnt ihr die Live-Übertragungen mit englischem Kommentar kostenlos im Stream ansehen.

Die TV-Termine vom Afrika-Cup heute:

Montag, 10. Januar, 14:00 Uhr: Senegal – Simbabwe

Montag, 10. Januar, 17:00 Uhr: Guinea – Malawi

Montag, 10. Januar, 20:00 Uhr: Komoren – Gabun

Afrika Cup 2022 heute: Wer sind die Stars?

2022 findet die 33. Auflage des Turniers statt. Ausgetragen werden die Spiele in Kamerun. Das Turnier war bereits für 2021 geplant, musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Ägypten ist mit 9 Siegen Rekord-Sieger des Turniers. Fußball-Fans dürfen sich auch auf viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga freuen. So stehen in den Afrika-Cup-Kadern unter anderem die Bayern-Spieler Eric-Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und Bouna Sarr (Senegeal), Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Koussounou (Elfenbeinküste, beide Bayer Leverkusen) und der Nigerianer Taiwo Awoniyi (Union Berlin). Weitere bekannte Stars des Turniers sind unter anderem Sadio Mané (Senegal), Naby Keita (Mali) und Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun). Insgesamt nehmen 24 Mannschaften am Nationen-Wettbewerb Afrikas teil.

Afrika Cup 2022: Spielplan und Ergebnisse

Der Spielplan des Afrika-Cups mit allen Terminen und Begegnungen:

Gruppe A: Spielplan

Termin Paarungen 9. Januar 2022, 17 Uhr Kamerun vs. Burkina Faso 2:1 20 Uhr Äthiopien vs. Kap Verde 0:1 13. Januar 2022, 17 Uhr Kamerun vs. Äthiopien -:- 20 Uhr Kap Verde vs. Burkina Faso -:- 17. Januar 2022, 17 Uhr Burkina Faso vs. Äthiopien -:- 17 Uhr Kap Verde vs. Kamerun -:-

Gruppe B: Spielplan

Termin Paarungen 10. Januar 2022, 14 Uhr Senegal vs. Simbabwe -:- 17 Uhr Guinea vs. Malawi -:- 14. Januar 2022, 14 Uhr Senegal vs. Guinea -:- 17 Uhr Malawi vs. Simbabwe -:- 18. Januar 2022, 17 Uhr Simbabwe vs. Guinea -:- 17 Uhr Malawi vs. Senegal -:-

Gruppe C: Spielplan

Termin Paarungen 10. Januar 2022, 17 Uhr Marokko vs. Ghana -:- 20 Uhr Komoren vs. Gabun -:- 14. Januar 2022, 17 Uhr Marokko vs. Komoren -:- 20 Uhr Gabun vs. Ghana -:- 18. Januar 2022, 20 Uhr Ghana vs. Komoren -:- 20 Uhr Gabun vs. Marokko -:-

Gruppe D: Spielplan

Termin Paarungen 11. Januar 2022, 17 Uhr Nigeria vs. Ägypten -:- 20 Uhr Sudan vs. Guinea-Bissau -:- 15. Januar 2022, 17 Uhr Nigeria vs. Sudan -:- 20 Uhr Guinea-Bissau vs. Ägypten -:- 19. Januar 2022, 20 Uhr Ägypten vs. Sudan -:- 20 Uhr Guinea-Bissau vs. Nigeria -:-

Gruppe E: Spielplan

Termin Paarungen 11. Januar 2022, 14 Uhr Algerien vs. Sierra Leone -:- 12. Januar 2022, 20 Uhr Äquatorialguinea vs. Elfenbeinküste -:- 16. Januar 2022, 17 Uhr Elfenbeinküste vs. Sierra Leone -:- 20 Uhr Algerien vs. Äquatorialguinea -:- 20. Januar 2022, 17 Uhr Sierra Leone vs. Äquatorialguinea -:- 17 Uhr Elfenbeinküste vs. Algerien -:-

