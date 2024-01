Galaxy S24, Plus und Ultra: Samsung-Aktion für Vorbesteller durchgesickert

Samsung wird bald mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorstellen, die zum Start einiges kosten werden. Damit ihr trotzdem zuschlagt, soll sich Samsung eine Aktion überlegt haben, die schon bei den Galaxy-S23-Modellen gut funktioniert hat.

Samsung soll Speicher der Galaxy-S24-Smartphones verdoppeln

Samsung hat mit der Einführung der Galaxy-S23-Smartphones eine komplett neue Vorbesteller-Aktion eingeführt. Wenn ihr eines der Modelle vor dem Marktstart bestellt habt, habt ihr ohne Aufpreis den doppelten Speicherplatz erhalten. Laut SamMobile war die Aktion so gut, dass Samsung sie mit den Galaxy-S24-Geräten wiederholen möchte. Wenn ihr also das Galaxy S24 mit 128 GB bezahlt, erhaltet ihr automatisch die Version mit 256 GB. Beim Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra würde es statt 256 GB direkt 512 GB geben.

Wollt ihr sowieso die maximale Speichergröße vom Galaxy S24 Ultra mit 1 TB kaufen, dann würdet ihr den Preis des 512-GB-Modells bezahlen. Je nach Region soll Samsung aber auch andere Aktionen planen. Beispielsweise soll es in einigen Ländern auch eine Smartwatch oder Kopfhörer kostenlos dazu geben. Da bei uns im vergangenen Jahr die Aktion mit dem doppelten Speicherplatz durchgeführt wurde, stehen die Chancen ziemlich gut, dass es dieses Jahr die gleiche Aktion wird.

Während es beim Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra „nur“ mehr Speicher geben würde, ist die Aktion für Käufer des normalen Galaxy S24 deutlich wichtiger. Dort gibt es wohl wieder die Version mit langsamerem 128-GB-Speicher. Erst ab 256 GB kommt UFS-4.0-Speicher zum Einsatz. Entsprechend lohnt sich die Aktion für dieses Smartphone doppelt. Ihr bekommt mehr und viel besseren Speicher.

Samsung-Event steht vor der Tür

Mitte Januar 2024 soll Samsung das nächste Unpacked-Event veranstalten, auf dem die Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorgestellt werden. Spätestens dann erhaltet ihr die finalen Informationen zur Ausstattung, dem Preis und der Vorbesteller-Aktion.

