Ein gestohlenes Fahrrad ist ein großes Ärgernis. Das Rad anschließend bei Verkaufsplattformen zu finden, gestaltet sich mühsam – aber das muss nicht sein. Mit einem neuen Tool lässt sich die Suche nach dem eigenen Fahrrad zumindest bei eBay Kleinanzeigen vereinfachen.

Mal eben nicht aufgepasst und das Fahrrad ist weg: Manchmal brauchen Diebe wirklich nur ein paar Sekunden, um das geliebte Rad zu stehlen. Den Klau bei der Polizei anzuzeigen, bringt leider aufgrund der hohen Anzahl der Diebstähle nur selten etwas. Letztlich bleibt es den Bestohlenen oft selbst überlassen, die Augen online wie offline aufzuhalten. Die eigene Fahndung bei Verkaufsplattformen lässt sich aber vereinfachen, wie in kostenfreies Tool zeigt.

Find My Bike: Gestohlene Fahrräder bei eBay Kleinanzeigen aufspüren

Ein deutscher Reddit-Nutzer hat mit der ersten Version Find My Bike eine kleine Plattform geschaffen, bei der die Suche nach dem geklauten Fahrrad automatisiert abläuft. Zum Start lässt sich nach 600 verschiedenen Fahrrädern fahnden, weitere sollen in nächster Zeit hinzukommen. Neben herkömmlichen Fahrrädern lässt sich die Suche auch auf Kinderräder und Lastenräder anwenden. Eine weitere Filtermöglichkeit besteht über Rahmentyp und -farbe. Über künstliche Intelligenz soll Find My Bike im Lauf der Zeit immer besser werden.

Der Entwickler gibt selbst zu, dass das Tool „noch nicht perfekt“ sei und derzeit auch nur auf Englisch zur Verfügung steht. Zudem lassen sich nur die eBay Kleinanzeigen abgleichen und keine weiteren Portale. Tester der Alpha-Version sind herzlich eingeladen, Feedback zu hinterlassen (Quelle: Reddit).

Fahr­r­ad­dieb­stahl in Deutschland leicht rück­läu­fig

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 weniger Fahrräder in Deutschland gestohlen worden als zuvor. Waren es dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nach im Jahr 2019 noch rund 150.000 versicherte Räder, wurden 2020 rund 5.000 versicherte Fahrräder weniger geklaut.