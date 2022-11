Apple hat es vorgemacht, jetzt zieht Google nach: Im Play Store wird Nutzern jetzt mehr Werbung präsentiert – an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort. Bei der Suche schlägt Google jetzt schon vorab bestimmte Apps vor, sofern die Entwickler dafür bezahlt haben. Der Such-Verlauf verschwindet dafür fast.

Play Store: Google zeigt Werbung in der Suche

Vor wenigen Wochen machte sich Apple bei Nutzern mit der Ankündigung unbeliebt, im App Store mehr Anzeigen darstellen zu wollen. Nur kurze Zeit später zieht Google nach. Jetzt testet der Konzern in der Android-App seines Play Stores ebenfalls mehr Werbung, lässt sie aber anders als bei Apple an einem ungewöhnlichen Ort auftauchen.

Bislang sah es so aus, dass Nutzer nach dem Tippen auf das Such-Symbol lediglich ihren eigenen Such-Verlauf präsentiert bekamen. Direkt unter dem Suchschlitz wurde also angezeigt, wonach zuletzt gesucht wurde. Genau hier hat Google anscheinend ein neues Potenzial für Mehreinnahmen erkannt. Statt der Such-Historie wird nun Werbung eingeblendet, noch bevor die Suche überhaupt begonnen wurde. Erst wenn mit dem Tippen begonnen wird, lässt sich der Such-Verlauf wieder blicken.

Links ist die alte, rechts die neue Ansicht zu sehen:

Google zeigt in der Suche des Play Stores Werbung. (Bildquelle: 9to5Google

Ersten Berichten nach basieren die beworbenen Apps nicht auf vorherigen Suchen der Nutzer (Quelle: 9to5Google). Auch sollen sie nicht zwangsläufig Nutzerinteressen folgen. Selbst wer sich nicht für Shooter-Games oder allgemein Android-Spiele interessiert, kann also Werbung für Summoners War: Chronicles oder Call of Duty Mobile Season 10 sehen. Das könnte sich in Zukunft aber ändern.

Google: Play-Store-Werbung nicht auf dem Desktop

In der Desktop-Variante des Play Stores ist die neue Werbung nicht zu sehen, wohl aber in der Android-App. Hier hat Google bei der zuletzt veröffentlichten Version von „neuen Formaten für Suchergebnisse“ gesprochen und auch Funktionen beschrieben, die laut Google „dabei helfen, die Apps und Spiele zu entdecken, die Sie lieben“.