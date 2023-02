Google hat mit der Pixel Watch seine erste eigene Smartwatch auf den Markt gebracht. Zum Marktstart fehlten Funktionen, die Google jetzt wohl nachlegen will. Ein erster Mobilfunkprovider hat das nächste große Update mit einem wichtigen Hinweis schon verraten.

Google Facts

Google Pixel Watch erhält großes Software-Update

Nachdem Google die Pixel Watch (Test) auf den Markt gebracht hat, wurden monatlich Updates veröffentlicht und die Uhr so immer weiter optimiert. Große neue Funktionen gab es nicht, obwohl die Smartwatch mehr drauf hat, als jetzt schon nutzbar ist. Der US-Provider Verizon hat jetzt die Bezeichnung der kommenden Software-Version veröffentlicht und anhand derer lässt sich erkennen, dass es sich um ein größeres März-Update handeln wird (Quelle: Verizon).

Während sich nämlich die Software-Updates für die Pixel Watch bisher nur minimal unterschieden haben, macht Google beim März-Update einen deutlich größeren Schritt. Hier könnten also endlich neue Funktionen wie die Sturzerkennung und Watch Unlock eingeführt werden. Die passende App dazu hat Google schon vorbereitet und dort gibt es Hinweise dazu, dass die neuen Funktionen bald eingeführt werden. Damit würde Google die Pixel Watch um wichtige Funktionen erweitern und einen echten Mehrwert schaffen. Da der Preis mittlerweile schon etwas gefallen ist (bei Amazon anschauen), könnte das Interesse weiter steigen, wenn neue Funktionen kommen.

Das kann die Google Pixel Watch:

Google Pixel Watch vorgestellt

Sturzerkennung der Pixel Watch für Deutschland?

Zu früh sollten wir uns in Deutschland aber nicht auf die neuen Funktionen freuen. Laut letzten Informationen könnte die Sturzerkennung nur in den USA, Kanada, Australien, Japan, Taiwan, Frankreich, Großbritannien und Irland eingeführt werden. Entsprechend könnte das Pixel-Watch-Update in Deutschland etwas kleiner ausfallen. Es wäre aber auch denkbar, dass einfach nur nicht alle Länder genannt wurden. Nun heißt es also warten und hoffen, dass wir in Deutschland auch neue Funktionen erhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.