The Expanse ist nicht nur eine der erfolgreichsten Buchreihen, sondern gehört dank Amazon Prime Video auch zu den besten Science-Fiction-Serien, die ihr heutzutage streamen könnt. Jetzt ist die sechste Staffel des Sci-Fi-Epos gestartet.

In den kommenden Tagen kommen vor allen Dingen Science-Fiction-Fans voll auf ihre Kosten: Während auf Netflix und Disney+ keine großen Hits neu ins Sortiment kommen, wartet Amazon Prime Video mit der sechsten Staffel der beliebten Serie The Expanse auf. Die erste Folge erschien bereits am Freitag, wobei die Sci-Fi-Serie wöchentlich fortgesetzt wird.

Falls ihr außerdem noch ein Weihnachtsgeschenk sucht: Die originale Buchreihe von James Corey, auf der die Serie basiert, ist in Lesekreisen ziemlich angesehen – Band 1 - 6 gibt's außerdem im Bundle, falls ihr jemandem (oder euch selbst!) eine Freude machen wollt:

James Corey: The Expanse – Band 1-6

Der beste Zeitpunkt, um mit The Expanse anzufangen?

Seit sage und schreibe sechs Jahren begeistert The Expanse die Science-Fiction-Community – ob nun in Buch- oder Serienform. Auf Amazon Prime Video macht sie das All seit der vierten Staffel unsicher (inklusive der ersten drei Staffeln) und wird womöglich bis zum Ende der Serie dort bleiben. Es gibt nicht gerade extrem viele gute Sci-Fi-Serien momentan und wenngleich The Expanse weniger durch die Medien schwirrt als etwa Star Trek: Discovery, so wird sie von vielen als die momentan Beste bewertet. Zum Vergleich: The Expanse schafft ganz 8,5/10 auf IMDB, während Discovery bei 7,2/10 liegt.

Abgesehen von den etlichen positiven Kritiken und der 6. Staffel, die jetzt anbricht, erscheint 2022 voraussichtlich auch das letzte Buch der neunteiligen Reihe: Es ist eine gute Zeit, um in dieses Fandom einzusteigen!

Streamt The Expanse jetzt auf Amazon Prime Video.

Darum geht es in The Expanse

The Expanse spielt etwa 200 Jahre in der Zukunft: Das Sonnensystem ist größtenteils besiedelt und die Raumfahrt entsprechend weiterentwickelt, als der PolizeidetektivJosephus Miller den Auftrag enthält, ein vermissten Mädchen zu finden. Gleichzeitig wird ein Eisfrachter überraschend von einer Kolonie auf dem Mars angegriffen – was die politischen Verhältnisse zwischen dem Mars, der Erde und dem Asteroidengürtel weiter verschärft. Zwischen Mystery und Thriller angesiedelt, taucht The Expanse nicht nur in komplexe politische Konflikte ein, sondern erforscht auch ein mysteriöses Geheimnis, das alles verändern könnte.

Schaut in den Trailer für einen ersten Einblick – falls ihr die Serie noch nicht kennt!

The Expanse: Teaser-Trailer

Die erste Staffel von The Expanse erschien 2015 auf dem Science-Fiction-Sender Syfy, danach liefen einigen Staffeln kurzzeitig auf Netflix, bevor die Serie ihren momentanen Platz bei Amazon Prime Video fand. Die erste Folge der sechsten Staffel ist am 10. Dezember 2021 erschienen.