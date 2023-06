Auch über ein Jahr nach der offiziellen Bekanntgabe, dass sich ein neuer GTA-Teil in Entwicklung befindet, hält Rockstar mit weiteren Informationen hinterm Berg. GTA-Online-Spieler denken jedoch, dass sie in den Inhalten des aktuellen Updates für den Online-Modus von GTA 5 einen kleinen Hinweis auf den Nachfolger entdeckt haben.

GTA 6 Facts

Hinweis auf GTA 6 in GTA Online? Fans entschlüsseln T‑Shirt-Code

GTA 5 feiert dieses Jahr seinen zehnten Geburtstag. Seit fast einer Dekade fahren die Spieler schon durch Los Santos, machen die Straßen unsicher und kratzen im Online-Modus ihr hart verdientes Geld zusammen, um sich extravagante Items wie teure Autos oder sogar eine Yacht zu kaufen.

Doch auch wenn Rockstar in den letzten Jahren GTA Online immer wieder mit neuen Inhalten versorgt hat – die Fans wollen endlich einen Nachfolger und klammern sich an jeden noch so kleinen Hinweis.

GTANet scheint einen solchen im neuen Update für GTA Online entdeckt zu haben. Der Zusatz-Content San Andreas Mercenaries liefert nicht nur eine simple Funktion, auf die Spieler seit dem Release von GTA Online warten, auch neue Klamotten sind Teil des Updates. Dabei ist den Spielern ein besonderes T‑Shirt ins Auge gefallen: das ???-Tee.

Auf dem Motiv des Oberteils findet sich eine lange Zahlenfolge, die, wenn man sie decodiert, die kurze Wortgruppe „One Day Will Reveal All“, also „Ein Tag wird alles enthüllen“, ergibt.

Bei einigen Spielern scheint das Update noch nicht ausgerollt worden zu sein. Sie berichten, dass sie das T‑Shirt noch nicht im Spiel finden und kaufen können.

Ihr könnt den Release von GTA 6 kaum noch erwarten und GTA 5 hängt euch langsam zum Hals heraus? Dann haben wir hier ein paar solide Alternativen für euch:

Hinweis auf GTA 6 – oder nur ein Zufall? Fans sind sich uneinig

In den Kommentaren unter dem Tweet teilen sich die Fans in zwei Lager auf. Eine Gruppe glaubt, dass es sich bei dem versteckten Code tatsächlich um einen kleinen Hinweis auf GTA 6 handeln könnte. Aus diesem geht jedoch nicht hervor, wann dieser Tag der Enthüllung stattfinden soll.

5 Fehler, die GTA 6 nicht wiederholen darf Abonniere uns

auf YouTube

Andere hingegen denken, dass sich die Entwickler lediglich einen Scherz erlaubt haben und das T-Shirt nichts mit GTA 6 zu tun hat. Eine offizielle Antwort seitens Rockstar gibt es wie üblich nicht zu den Gerüchten. WIr halten euch auf dem Laufenden.