Eigentlich sollte die Next-Gen-Version von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X|S noch Ende des Jahres erscheinen. Nun hat Rockstar jedoch den Release noch einmal verschoben. Die aufgehübschte Konsolen-Version erscheint jetzt erst im März 2022 – dafür gibt es immerhin einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

GTA Online: Lange Wartezeit, aber Boni

Auf der offiziellen Webseite gab Rockstar Folgendes bekannt:

„Die erweiterten und verbesserten Versionen von Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen am 11. November 2021 mit neuen Features und vielem mehr. Als zusätzlichen Bonus enthält das Sommer-Update für GTA Online besondere Vorteile, von denen alle Spieler der erweiterten und verbesserten Versionen bei Veröffentlichung profitieren können. Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von Grand Theft Auto 3, das ein ganzes Genre geprägt hat, haben wir noch einige weitere tolle Überraschungen – einige davon sind exklusiv für Spieler von GTA Online. Während die neue Standalone-Version von GTA Online Spielern auf beiden Plattformen zur Verfügung stehen wird, ist sie für alle PlayStation-5-Spieler in den ersten drei Monaten kostenlos.“

Rockstar Games möchte PS-Plus-Abonnenten außerdem daran erinnern, dass ihr euch bis zur Veröffentlichung von GTA Online für die PlayStation 5 zu jedem Monatsbeginn 1.000.000 GTA$ im PlayStation Store abholen könnt. Das sind immerhin noch 6.000.000 GTA$, die ihr frei zur Verfügung habt.

In den kommenden Wochen und Monaten gibt Rockstar wohl noch weitere Überraschungen bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Originalbeitrag vom 15. Februar 2021:

Für PS5 und Xbox Series X: „Next Gen“-GTA erscheint noch dieses Jahr

GTA-Fans aufgepasst! In einem Call mit den Investoren hat sich Spiele-Schmiede Rockstar offiziell zum „Next Gen“-GTA geäußert – und es gibt gute Nachrichten! Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ob die neue Portierung wieder ein echter Kassenschlager wird?

GTA 5: Next-Gen-Version kommt in der zweiten Jahreshälfte

GTA 5 ist nach mittlerweile mehr als 7 Jahren ein echter Dauerbrenner für Rockstar. Auf Steam erfreut sich das Open-World-Spiel immer noch riesiger Beliebtheit. Und auch die verbesserte Konsolenversion für die PS4 konnte sich im vergangenen Jahr den dritten Platz unter den Bestsellern im PS Store sichern.

Nun gibt es auch erste Infos zum Release-Termin der Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S, die Rockstar in einer offiziellen Telefonkonferenz mit seinen Investoren bekannt gab. Demnach soll GTA 5 für die Next-Gen-Konsolen in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen. Einen exakten Veröffentlichungstermin nannte man jedoch nicht.

Ein Datum liegt jedoch nahe, so markiert es doch den achten Geburtstag des Spiels: der 17. September 2021. Ob das Spiel wirklich an diesem Tag erscheint, steht noch in den Sternen.

Next-Gen-Version für GTA 5: Rockstar will bald weitere Details enthüllen

Während der Konferenz kündigte Rockstar zudem an, dass man in naher Zukunft weitere Details zur aufpolierten Version des betagten Spiels enthüllen will. Die entsprechenden Informationen möchte man den Spielern in den kommenden Monaten präsentieren. Um was es sich handeln könnte? Bekommen PS5- und Xbox-Series-Spieler etwa nicht nur bessere Grafik und schnellere Ladezeiten sondern auch neue Funktionen, Missionen oder Geschichten spendiert?

Und was ist mit GTA 6? Bei diesem Thema hält sich Rockstar aktuell sehr bedeckt. Dass die Spiele-Schmiede bereits an einer Fortsetzung arbeitet, ist ein offenes Geheimnis, Infos zum Spiel sind trotzdem Mangelware.

Ob die neue Version von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S sich erneut als ein Kassenschlager entpuppt, bleibt abzuwarten – schließlich hat das Spiel inzwischen mehr als 7 Jahre auf dem Buckel. Die Tatsache, dass aktuell recht wenige exklusive Next-Gen-Spiele auf dem Markt sind, dürfte Rockstar jedoch in die Karten spielen.