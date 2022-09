Die Preise für Strom sind für Menschen in Deutschland teilweise deutlich gestiegen. Doch es gibt sie immer noch, die günstigen Angebote für Ökostrom, die aktuell aber noch als kleiner Geheimtipp gelten. Der Abschluss funktioniert nämlich nur lokal im MediaMarkt.

Günstiger Ökostrom bei MediaMarkt

Wenn ihr bei MediaMarkt nach einem günstigen Stromtarif sucht, dann landet ihr auf dieser Sonderseite (bei MediaMarkt anschauen), auf der euch erklärt wird, dass die Angebote überarbeitet werden und aktuell online nicht verfügbar sind. Davon solltet ihr euch aber nicht abschrecken lassen, wenn ihr aktuell sehr viel für Strom bezahlt. In den einzelnen Märkten vor Ort gibt es nämlich lokale Angebote, die teilweise sehr attraktiv sind.

Laut einem Beitrag bei myDealz gibt es in vielen Filialen von MediaMarkt richtig gute Angebote für Ökostrom, die sich aber je nach Region leicht unterscheiden. Die Preise bewegen sich bei um die 30 Cent pro kWh und die Grundgebühren schwanken stark zwischen knapp unter 7 bis über 15 Euro. Dazu gibt es meist aber noch einen Einkaufsgutschein, der je nach Angebot zwischen 50 und 100 Euro liegt. Die Preisgarantie beträgt meist ein Jahr. Das sind für aktuelle Verhältnisse richtig gute Preise.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr die Stromrechnung deutlich senken:

Worauf müsst ihr beim Wechsel des Stromanbieters achten?

Bevor ihr jetzt aber in den MediaMarkt rennt und den Anbieter wechseln wollt, solltet ihr genau nachrechnen. Schaut euch euren Verbrauch an, wie hoch die monatlichen Grundgebühren sind und ob eine Preisbindung besteht. Erst wenn ihr eure Kosten kennt, könnt ihr vergleichen und nach dem Angebot schauen. Laut den Kommentaren bei myDealz sind die Angebote bei genauer Berechnung wirklich gut. Wenn ihr hochgestuft wurdet oder zu einem viel teureren Grundversorger wechseln musstet, dann ist das sicher eine Option. Lest euch aber unbedingt alles im Kleingedruckten durch, damit euch keine bösen Überraschungen erwarten.