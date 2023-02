Guns’n’Roses gehen im Sommer 2023 auf Europa-Tour. Für Deutschland springt nur ein Termin heraus. Am 3. Juli könnt ihr Axl Rose & Co. in Frankfurt live erleben. Der öffentliche Vorverkauf beginnt heute.

Festivals Facts

Nur einen Tag nach der Ankündigung des Guns’n’Roses-Konzerts startete bereits die erste Pre-Sale-Aktion. Ab Mittwoch, den 22. Februar konnten ab 10 Uhr Mitglieder im Nightrain-Fan-Club sowie Telekom-Kunden über Magenta Prio zuschlagen. Der allgemeine Vorverkauf für alle beginnt heute, am Donnerstag, den 23. Februar um 10 Uhr bei Ticketmaster.

Guns’n’Roses live in Frankfurt 2023: Tickets im Vorverkauf

Guns’n’Roses treten am Montag, den 3. Juli 2023 im „Deutsche Bank Park“ in Frankfurt auf.

Die Ticketpreise starten ab 83 Euro. Ein Stehplkatz kostet 123,90 Euro. Wer gerne weiter vor die Bühne möchte, muss einen „FOS 1“-Stehplatz für 164,15 Euro kaufen oder kann etwas weiter dahinter mit einem „FOS 2“-Stehplatz für 152,65 Euro Slash & Co. aus der Nähe betrachten und hören. Lange zögern solltet ihr mit dem Ticketkauf nicht. Bei Ticketmaster müsst ihr euch am Vormittag in der Warteschlange gedulden, bis ihr die gewünschten Karten in den Warenkorb legen könnt.

Wer es bis Donnerstag nicht abwarten konnte, keinen Telekom-Vertrag hat und auch nicht bereits im Fanclub angemeldet ist, konnte sich kurzfristig als Nightrain-Mitglied einschreiben, um am Mittwoch ab 11 Uhr auf die Konzert-Tickets zuzugreifen.

Die Mitgliedschaft kostet 52 Euro (Standard) beziehungsweise 90 Euro (Premium). Ohne jegliche Mitgliedschaften und mit einem Ticketmaster-Konto müsst ihr euch bis Donnerstag, 10 Uhr gedulden. Der allgemeine Vorverkauf an weiteren Verkaufsstellen wie Eventim beginnt am Freitag, den 24. Februar um 10:00 Uhr.

Guns’n’Roses: Neues Album 2023?

Neben Frankfurt steht auch Bern in der Schweiz auf dem Tourplan der Rocker. Alle Europa-Termine der Welt-Tour 2023:

Jun. 05 – Tel Aviv, Israel – Park Hayarkon

Jun. 09 – Madrid, Spanien – Civitas Metropolitan Stadium

Jun. 12 – Vigo, Spanien – Estadio Abanca Balaídos

Jun. 15 – Dessel, Belgien – Grasspop Metal Meeting

Jun. 17 – Kopenhagen, Dänemark – Copenhell

Jun. 21 – Oslo, Norwegen – Tons of Rock

Jun. 27 – Glasgow, UK – Bellahouston Park

Jun. 30 – London, UK – BST Hyde Park

Jul. 03 – Frankfurt, Deutschland – Deutsche Bank Park

Jul. 05 – Bern, Schweiz – BERNEXPO

Jul. 08 – Rome, Italien – Circo Massimo

Jul. 11 – Landgraaf, Niederlande – Megaland

Jul. 13 – Paris, Frankreich – La Defense

Jul. 16 – Bukarest, Rumänien – National Arena

Jul. 19 – Budapest, Ungarn – Puskás Arena

Jul. 22 – Athen, Griechenland – Olympic Stadium

Schon 2021 waren Guns’n’Roses auf der „We’re FN Back!“-Tour unterwegs. Ob man dieses Mal ein neues Album im Gepäck hat, ist noch unbekannt. In der offiziellen Mitteilung zu den Konzerten ist aber von „weiteren Neuigkeiten und Überraschungen“ die Rede. Was dahinter steckt, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Wer sich die Zeit bis zum Konzert vertreiben will, kann einen Blick auf das Super-Deluxe-Edition-Box-Set zu „Use Your Illusion I & II“ werfen, das kürzlich erschienen ist. Zudem lohnt sich immer wieder ein Klick auf das YouTube-Video zu „November Rain“, das erst vor kurzem die Marke von 2 Milliarden Aufrufen auf der Video-Plattform knacken konnte.

Use Your Illusion (Ltd. Super Deluxe 7CD + Blu-ray) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.02.2023 04:07 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.