Schnell noch zum Geldautomaten und frisches Bargeld besorgen: Die Selbstverständlichkeit stellt immer mehr Kunden von Sparkassen und Banken vor große Probleme. Dahinter stecken mehrere bedenkliche Entwicklungen.

In Deutschland ist Bargeld noch immer König. Kaum ein anderes EU-Land hält so stur an Münzen und Scheinen im Zahlungsverkehr fest wie die Bundesrepublik. Die deutsche Liebe fürs Bargeld wird aber immer öfter auf die Probe gestellt. Schuld sind nicht digitale Zahlungssysteme à la Apple Pay oder Google Pay, sondern die Sparkassen und Banken.

Zugang zu Geldautomaten wird für Sparkassen- und Bankkunden eingeschränkt

Die werden von gleichen mehreren Seiten in die Mangel genommen. Unter anderem ist das Vorhalten von Bargeld in den Filialen teuer, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gleich doppelt ins Gewicht fällt. „Natürlich ist die Bargeldversorgung von Filialen oder Geldautomaten in der Bewirtschaftung teuer“, erklärte im Sommer Stefan Barth, Chef der Oldenburgischen Landesbank.

Erschwert wird der Bargeld-Zugang durch Geldautomaten-Sprengungen. Im vergangenen Jahr wurden etwa 392 Geldautomaten durch Kriminelle zerstört. Die enormen Schäden wollen Sparkassen und Banken nicht länger tragen und erwägen Präventionsmaßnahmen (Quelle: Handelsblatt). Dazu gehört auch, in der Zeit von 23:00 bis 6:00 Uhr den Zugang zu Geldautomaten in den Vorräumen der Filialen ganz unterbinden. Wer in der Zeit Geld abheben muss, könnte in Zukunft vielleicht leer ausgehen.

Und auch die Zahl der Geldautomaten kennt seit einigen Jahren nur eine Richtung: nach unten. Vom Höchststand 2016 mit rund 59.000 Geldautomaten sind wir heute weit entfernt. Im vergangenen Jahr, so eine Auswertung der Deutschen Bundesbank, lag die Zahl der Geldautomaten bei etwas mehr als 55.000 (Quelle: Bankenverband).

Alternative: Im Supermarkt oder der Tankstelle Bargeld abheben

Hohe Vorhaltekosten, verkürzte Zugangszeiten und sinkende Anlaufstellen: Die Gründe sind unterschiedlich, unterm Strich führen sie aber dazu, dass Sparkassen- und Bankkunden jetzt und auch in Zukunft schwerer an Geldautomaten – und damit Bargeld kommen. Immerhin gibt es noch die Möglichkeit, in Supermärkten oder Tankstellen Bargeld abzuheben.