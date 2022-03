Mit drei neuen Smartphones der Mittelklasse möchte Honor in nächster Zeit neue Kunden gewinnen. Die Handys Honor X7, X8 und X9 stehen für den globalen Start bereit und erinnern teils stark an Modelle, die unter anderem Namen schon in China erhältlich sind.

Honor: Huaweis Ableger für „Digital Natives“ Facts

Honor: Neue X-Reihe kommt nach Europa

Der chinesische Hersteller Honor, früher eine Tochtermarke von Huawei, nimmt sich nach der Oberklasse nun die Mittelklasse vor. Drei neue Handys der X-Serie sind es, die in Kürze vorgestellt und dann global verfügbar gemacht werden sollen. Zum Teil handelt es sich bei den Smartphones um Modelle, die in China bereits mit ziemlich ähnlicher Ausstattung unter einem anderen Namen zu bekommen sind.

Äußerlich geben sich die Smartphones ziemlich unterschiedlich. Beim Honor X7 dürfte das Honor Play 30 Plus Modell gestanden haben. Einem ersten Leak zufolge besitzt das Handy ein LC-Display mit einer Diagonale von 6,74 Zoll. Ein MediaTek Dimensity 700 mit 4, 6 oder 8 GB RAM sowie 128 GB Speicherkapazität ist mit von der Partie. Selfies sollen mit 5 MP möglich sein, während hinten eine Dualkamera platziert ist (13 MP und 2 MP).

Deutlich besser ausgestattet ist das Honor X8 mit seiner Quad-Kamera, die bis zu 64 MP erlaubt. Hinzu kommen ein Weitwinkelsensor (5 MP) sowie zwei weitere Linsen mit je 2 MP. Das LC-Display besitzt eine Diagonale von 6,7 Zoll. Beim Prozessor hat sich Honor wohl für den Snapdragon 680 entschieden, auf 5G muss also verzichtet werden. 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher sind vorhanden (Quelle: Gizmochina).

Zuletzt hatte Honor das Magic 4 Pro vorgestellt:

Honor Magic 4 Pro: Kamera im Detail

Honor X9: Das globale Honor Magic 4 Lite

Das 5G-Smartphone Honor X9 kennen wir schon als Honor Magic 4 Lite. Highlight ist hier ein besonders großes Display, das auf 6,81 Zoll kommt und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet. Als Prozessor kommt der Snapdragon 695 mit 6 oder 8 GB RAM sowie 128 oder 256 GB Speicherkapazität zum Einsatz. Der 4.800-mAh-Akku lässt sich mit 40 Watt aufladen. Fotos sind rückwärtig mit 48 MP drin, frontseitig mit 16 MP.

Die Vorstellung der Handys Honor X7, X8 und X9 ist für den 29. März 2022 geplant. Zu den Preisen stehen noch keine Infos bereit.