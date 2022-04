Mit der dimmbaren LED-Hängeleuchte Nymåne hat Ikea ein neues Produkt für das Smart Home vorgestellt. Die Lampe lässt sich in das Trådfri-Setup einbinden und kann bei Bedarf per App gesteuert werden. Zwei Farbvarianten stehen zur Auswahl.

Neue LED-Hängeleuchte Ikea Nymåne vorgestellt

Das Angebot an smarten Lampen von Ikea ist gerade etwas größer geworden. Nun steht mit dem Modell Nymåne eine neue LED-Hängeleuchte bereit, die sich dimmen lässt. Auch die Lichtfarbe lässt sich einstellen. Neben behaglichen 2200 Kelvin stehen noch 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Neutralweiß) als Möglichkeiten zur Verfügung. Ein LED-Leuchtmittel gehört mit zum Lieferumfang und lässt sich auswechseln.

Bei Bedarf kann die Leuchte in ein bestehendes Trådfri-Setup eingebunden und so per App unter iOS oder Android aus der Ferne gesteuert werden. Einen passenden Trådfri-Gateway müssen sich Kunden aber wie üblich selbst besorgen.

Bei den Farben der LED-Hängeleuchte haben Kunden die Wahl zwischen einer weißen und einer anthraziten Variante. Ikea zufolge hat die eigene Klang-Leuchte aus den 1960er-Jahren bei Nymåne Modell gestanden. Aufgabe für die Designer sei es gewesen, „ihr einen modernen Look zu verpassen, der gut zur Serie passt“.

Der aus pulverbeschichtetem Stahl bestehende Schirm der Hängelampe kommt auf einen Durchmesser von 38 cm, das Kabel ist 1,4 m lang. Als Leistung gibt Ikea 22 Watt an, die Helligkeit wird mit 1000 Lumen beschrieben (Quelle: Ikea).

Ikeas Hängelampe für 69,99 Euro zu haben

Für Nymåne möchte Ikea 69,99 Euro haben (bei Ikea anschauen). Die Lampe kann ab sofort sowohl online erstanden wie auch in den Einrichtungshäusern gekauft werden. Für die Lieferung möchte Ikea zusätzliche 4,90 Euro haben.

Falls es mehr sein soll als nur eine Lampe, dann lohnt sich ein Blick auf die ebenfalls erst kürzlich vorgestellte Vappeby. Hierbei handelt es sich um eine Lautsprecher-Leuchte für den Innen- und Außenbereich.