Kleiner Triumph für o2: Hier habt ihr besseres Netz als bei Vodafone

Gesprächsabbrüche, Internetprobleme, Funklöcher – für Kunden von o2 waren das lange Zeit keine seltenen Ärgernisse bei der Handy-Nutzung. Inzwischen ist damit weitgehend Schluss. Trotzdem reicht es für den Netzbetreiber Telefónica/o2 im direkten Vergleich mit Vodafone und Telekom nur für Platz 3. In einer wichtigen Einzelwertung arbeitet sich o2 aber vor.

o2 vor Vodafone: In Großstädten ist die Sache klar

Beim 5G-Anteil in Großstädten zieht o2 an Vodafone vorbei. Damit bietet der traditionell dritte aus der Riege der deutschen Netzbetreiber für Handynutzer mit 5G-fähigem Endgerät in vielen Ballungszentren bessere Verbindungen als Vodafone als Zweitplatzierte.

Insgesamt bleibt die Verteilung aber weiter klar: Die Telekom holt sich den Gesamtsieg mit 967 von 1.000 möglichen Punkten und der Bestnote „überragend“. Auf Platz 2 folgt Vodafone mit 926 Punkten und einer „sehr guten“ Bewertung. Ebenfalls die Note „sehr gut“ erreicht Telefónica/o2. Mit 895 Punkten landet der Netzbetreiber aus München aber insgesamt deutlich hinter der Konkurrenz.

Zugelegt haben alle drei Netze den Testern zufolge vor allem durch den 5G-Ausbau. Sowohl in den Städten als auch in ländlicheren Gegenden hat die Telekom dabei klar die Nase vorn. Das gilt bei Datenverbindungen, die bei der Smartphone-Nutzung im connect-Test inzwischen als wichtigste Kategorie eingerechnet wird. Auch bei der Telefonie gibt die Telekom laut connect das beste Bild ab. Sie gewinnt alle Kategorien und Einzelwertungen.

Während das Netz der Telekom kaum mehr Unterschiede zwischen Stadt und Land macht, gibt es die bei Vodafone und o2 durchaus noch. Während Vodafone sich den zweiten Platz in der Fläche sichert und hier das bessere Netz insgesamt bietet, liegt o2 in vielen Städten und Ballungsgebieten vor den Düsseldorfern.

Das heißt allerdings nicht, dass in jeder Großstadt o2 die bessere Wahl ist. Bevor ihr euch für einen Netzwechsel entscheidet, solltet ihr daher immer die Verfügbarkeit bei euch vor Ort prüfen.

Telekom, Vodafone, o2: Zugfahrten stellen Netzbetreiber vor Herausforderungen

Alle drei Provider konnten connect zufolge ihre Netze verbessern, teils sogar deutlich. Einen Kritikpunkt gibt es nach wie vor: Den Testern zufolge sind kaum Verbesserungen in den Nah- und Fernverkehrszügen festgestellt worden. Ein anderer aktueller Netztest stellt in dieser Hinsicht der Telekom ein noch besseres Zeugnis aus.

Der Netztest von connect wurde gemeinsam mit den Infrastruktur-Spezialisten von „umlaut“ durchgeführt. Grundlage sind eigene Messungen per Auto, zu Fuß sowie bei Zugfahrten. Zusätzlich wurden insgesamt rund 11,9 Millionen Daten per Crowdsourcing von 2,3 Millionen Handynutzern ausgewertet.

