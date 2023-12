Knossis Big Brother: Das plant der Streamer für seine Promi-Version

Die aktuelle Staffel Promi Big Brother ist zwar bereits ausgelaufen, doch Streamer Knossi verlängert das Spektakel um volle zwei Tage. Wie genau das Ganze aussieht, verraten wir euch in diesem Artikel.

Promi Big Brother – Knossi Edition: Dieses Mal nicht im TV

Streamer und Entertainer Jens Knossala hat mal wieder alle überrascht. Am 27. November 2023 kündigte er als Gast bei Promi Big Brother an, dass er eine Live-Veranstaltung auf Twitch plant, bei der er selbst mit den Finalisten der Show ins Promi-Big-Brother-Haus ziehen möchte und dies für ganze 57 Stunden streamen will.

Dabei werden ständig wechselnde Tagesgäste auftauchen, unter anderem MontanaBlack, Joey Kelly, Tanzverbot und Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn). Ihr könnt diese verlängerte Ausgabe bereits jetzt schon auf Knossis Twitch-Channel (TheRealKnossi) live verfolgen. Die so genannte „Knossi-Edition“ erstreckt sich über den gesamten 12. und 13. Dezember 2023.

Was passiert bei Promi Big Brother eigentlich?

Die Idee hinter der ganzen Show ist es, dass eine Hand voll Prominenter zusammen in einen so genannten Container gesteckt und rund um die Uhr beobachtet werden. Dabei müssen sie zwei Wochen lang Spiele und Herausforderungen meistern, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Hin und wieder erhalten sie zudem spezielle Anweisungen des „Big Brothers“, einer Stimme aus dem Off, die als Spielmeister fungiert und die Regeln macht. Die Kandidaten dürfen sich dieser nicht widersetzen.

Ein weiterer Clou ist, dass der Container in zwei Bereiche unterteilt ist, ein luxuriöser und ein eher heruntergekommener. Durch den Austrag von Duellen, Zuschauer- oder Bewohner-Votings können Kandidaten immer wieder die Plätze wechseln. Auf gleiche Weise nominieren die Bewohner auch in der zweiten Woche jeden Tag, wer die Show nach und nach verlassen soll.

Mittlerweile befindet sich Promi Big Brother bereits in der 11. Staffel, welche Knossi durch seinen Twitch-Auftritt noch einmal um zwei Tage verlängert hat. Am Konzept hat sich dabei nichts geändert, lediglich haben Fans nun die Chance, live die Eskapaden zu kommentieren. Auf die Kommentare reagieren die Kandidaten allerdings nicht. Es wirkt eher wie eine YouTube-Premiere als ein echter Livestream.

