Bei GameStop in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das Thema Pokémon gerade großgeschrieben. Das Unternehmen schenkt euch gleich drei mysteriöse Monster für Schwert und Schild. Wir verraten, wie ihr sie euch sichern könnt.

Schwert und Schild: Sichert euch drei Pokémon gratis

Pokémon Schwert und Schild erschien 2019 und ist damit nicht mehr das jüngste Videospiel der Marke. Dennoch wird es regelmäßig mit Updates, Events und Neuerungen versorgt und hat dadurch unzählige Fans. Wenn auch ihr dazu gehört, könnt ihr euch bei GameStop nun die drei mysteriösen Pokémon Genesect, Volcanion und Marshadow sichern und das ganz ohne Verpflichtungen (Quelle: Pressemitteilung).

Ab dem 30. September 2022 könnt ihr euch an der Kasse von GameStop einen Code abholen – aber nur solange der Vorrat reicht! An einen Kauf ist er allerdings nicht gebunden.

Um ihn einzulösen, wählt im Spielmenü „Geheimgeschenk“ aus. Über die Schaltfläche „Per Seriencode/Passwort empfangen“ gilt es dann eine Internetverbindung herzustellen, um dann den Gratis-Code einzugeben. Vergesst nicht, das Spiel daraufhin zu speichern.

Den Code könnt ihr bis zum 31. Dezember 2022 einlösen.

Noch mehr Pokémon: Weitere Aktionen bei GameStop

Solltet ihr Interesse an dem Sammelkarten-Spiel haben, gibt es derzeit weitere Aktionen für euch. So erhaltet ihr bis zum 1. November 2022 eine besondere Pikachu-Karte beim Kauf von Produkten der Pokémon GO Sammelkartenspiel-Erweiterung im Wert von 25 Euro. Dieses Angebot gilt sowohl in den Filialen als auch Online, allerdings nur solange der Vorrat reicht (Quelle: GameStop).

Des Weiteren erhaltet ihr beim Kauf von Pokémon-Sammelkarten im Wert von 20 Euro ein Oversized Booster Pack gratis dazu. Das Angebot gilt nur beim Kauf von Pokémon-Fanartikeln und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Auch hier gilt: Nur solange der Vorrat reicht.