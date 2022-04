Die Subnautica-Reihe hat die Fans bisher vor allem mit einer faszinierenden Unterwasserwelt und den vielen Möglichkeiten gefesselt. Nun ist ein weiteres Spiel geplant und der Entwickler sucht derzeit fleißig nach Mitarbeitern. Ein erster Hinweis auf das kommende Spiel.

Subnautica: Stellenausschreibung verrät einiges zum Spiel

Unknown Worlds plant ein neues Subnautica-Spiel. Das verriet der Entwickler auf Twitter und kündigt gleichzeitig an, Mitarbeiter zu suchen, um am Spiel zu arbeiten. Dank der Stellenbeschreibungen bekommt man auch schon ein ungefähres Bild davon, was das Spiel ausmachen soll.

Ein Beispiel ist ein gesuchter Senior Narrative Designer, der

„eng mit dem Team zusammenarbeitet, um fesselnde, dramatische Geschichten im Kontext der Spielerfahrung zu erzählen. Gleichzeitig wird er die Geschichte und das Wissen über eine neue Science-Fiction-Welt und ihre außerirdischen Bewohner definieren.“

Außerdem soll er vertraut sein mit

„Open-World-Spielen und dem Prozess der Entwicklung einer Erzählung im Kontext einer offenen, spielergesteuerten Erfahrung.“

Des Weiteren solle der kommende Designer

„ausgeprägte Fähigkeiten im kreativen Schreiben, insbesondere in den Bereichen Handlung, Charakterentwicklung und Dialog“ besitzen.

(Quellen: Twitter / Unknown Worlds)

Es scheint also, als würde das kommende Subnautica-Spiel sowohl eine offene Spielwelt als auch eine ausgefeilte Story bekommen. Bisher waren die Spieler sich größtenteils selbst überlassen. Vielleicht wird das eine oder andere Mysterium mit einer umfangreichen Lore gelöst.

Subnautica 2: Wann wird das Spiel erscheinen?

Bisher gibt es kein bekanntes Zeitfenster. Da sich das Team noch bilden muss und sich das Projekt ganz am Anfang befindet, ist mit dem Spiel nicht vor 2025 zu rechnen. Wahrscheinlich ist aber, dass Besitzer des Xbox Game Pass das Spiel im Abonnement zur Verfügung gestellt bekommen – das ist zumindest bei den beiden aktuellen Spielen der Subnautica-Reihe der Fall.

