Nach Release-Desaster: EA verramscht seinen wohl größten Shooter-Flop auf Steam

EA startet die nächste Rabattaktion, um die Spielerzahlen von Battlefield 2042 in die Höhe zu treiben. Stolze 84 Prozent ist der einstige Shooter-Flop aktuell bei Steam reduziert – aber das Angebot gilt nur noch wenige Tage.

Battlefield 2042 Facts

Battlefield 2042 – Unsere Highlights Abonniere uns

auf YouTube

Steam-Deal: Battlefield 2042 für 9,59 Euro im Angebot

Es war ein absolutes Desaster. Als Battlefield 2042 im November 2021 an den Start ging, wurde der Shooter von Kritikern und Fans komplett in den Boden gestampft. Ein Sammelsurium an Bugs, nicht ausbalancierten Waffen, zu großen Karten und anderen Problemen sorgte dafür, dass der Shooter von allen Seiten abgestraft wurde und für EA zum peinlichen Flop mutierte.

Inzwischen haben die Entwickler zwar zahlreiche Updates nachgeschoben und den Shooter auf Vordermann gebracht, doch der Reputationsschaden ist angerichtet. Auch heute noch fallen auf Steam nur 43 Prozent aller Rezensionen positiv aus, bei den kürzlich abgegebenen Bewertungen fällen immerhin 61 Prozent ein positives Urteil.

Ein kurzer Blick auf Steam Charts verrät, dass immerhin 23.000 Spieler im Durchschnitt innerhalb der letzten 30 Tage gleichzeitig online waren. Das neue Battlefield scheint also langsam doch noch die Kurve zu kriegen.

Zudem zieht EA jetzt noch ein Ass aus dem Ärmel, um die Spielerzahlen weiter zu erhöhen: Battlefield 2042 ist gerade stolze 84 Prozent im Preis reduziert. Statt 59,99 Euro kostet der Shooter bis 28. November nur 9,59 Euro.

Battlefield™ 2042 DICE

Was hat sich seit dem Chaos-Start in BF 2042 getan?

Viele Fans hatten nach dem miserablen Start Angst, dass EA und DICE Battlefield 2042 wie eine heiße Kartoffel fallen lassen würden. Statt den Kopf in den Sand zu stecken und den Shooter abzuschreiben, haben die Entwickler in den letzten zwei Jahren mit zahlreichen Patches und Veränderungen die größten Kritikpunkte des Spiels beseitigt.

Zudem sind inzwischen auch neue Waffen, Fahrzeuge und Karten mit ins Spiel gekommen. Nach all diesen Maßnahmen hat es Battlefield 2042 anscheinend endlich geschafft, seine Spielerzahlen auf ein beinahe passables Level anzuheben – zumindest auf Steam. Damit sich der Shooter jedoch wirklich rechnet, müsste man diese Zahl wahrscheinlich dennoch verdoppeln oder gar verdreifachen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.