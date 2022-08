SEGA und Paramount Pictures haben mit den bisher zwei Verfilmungen zu Sonic, dem schnellsten Igel der Welt, einen Volltreffer gelandet. Beide Filme zogen ein Millionen-Publikum ins Kino – nun sollen zwei weitere Spiele auf die große Leinwand kommen.

Nach Sonic-Erfolg: Nun werden zwei weitere Videospiele verfilmt

Der japanische Spielegigant SEGA hat bekannt gegeben, dass er sich mit der Produktionsfirma Picturestart zusammengetan hat und plant, zwei Spiele aus den 90er-Jahren zu verfilmen. Dabei handelt es sich zum einen um das Musikspiel Space Channel 5, zum anderen um das Kampfspiel Comix Zone.

In Space Channel 5 schlüpft ihr in die Rolle der Reporterin Ulala. Sie soll die Welt vor der Invasion von Außerirdischen retten, indem sie nutzt, was Menschen auf der ganzen Welt vereint: Musik und Tänze. Um das Spiel zu schlagen, sind ein gutes Gedächtnis und Rhythmusgefühl gefragt. Takumi Yoshinaga, der Autor und Game Design Director für die Space Channel 5-Spiele, soll an der Verfilmung beteiligt sein.

Laut der Seite Hollywood Reporter soll der Film die Geschichte eines glücklosen Fast-Food-Angestellten erzählen, der von einem Reporter aus der Zukunft rekrutiert wird, um die Welt mit albernen viralen Tänzen vor Außerirdischen zu retten.

Space Channel 5 gibt es inzwischen auch als VR-Spiel für PS4:

Space Channel 5 VR - Kinda Funky News Flash!

Zum anderen hat sich SEGA das Spiel Comix Zone ausgesucht. Dabei handelt es sich um ein klassisches Beat ’em up. Die Hauptfigur Sketch Turner ist ein Comiczeichner, der in seiner eigenen Arbeit gefangen ist und sich durch kleine Räume mit Gegnern kämpfen oder Rätsel lösen muss.

Der dazugehörige Film Zone folgt laut Hollywood Reporter, einem Comiczeichner und einer jungen Autorin. Die müssen, nachdem sie in die letzte Ausgabe einer beliebten Serie hineingezogen werden, ihre Differenzen beiseitelegen, um einen Superschurken aufzuhalten (Quelle: The Hollywood Reporter).

Beide Produktionen befinden sich noch in Kinderschuhen. Mit genaueren Informationen ist also erst einmal nicht zu rechnen.

Soll ein weiterer Sonic-Film folgen?

Mit einem Wort – ja. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Kurz nach der Ankündigung des dritten Films hat Dr. Robotnik-Schauspieler Jim Carrey nämlich verraten, dass er erst einmal eine schauspielerische Pause einlegen möchte. „Sonic 2“-Produzent Neal H. Moritz hat angegeben, dass er den Schauspieler nicht ersetzen wird und in einem Interview mit IGN verraten, dass er das Gefühl hat, dass Carrey „Robotnik so sehr liebt, dass er ihn nicht einfach so zurücklassen wird.“

