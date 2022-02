Am 17. Februar startet der Uncharted-Film in den deutschen Kinos, aber schon jetzt befindet sich eine andere, ebenfalls sehr beliebte PlayStation-Reihe im Gespräch für einen möglichen Leinwand-Auftritt. Die Rede ist von Jak and Daxter.

Jak and Daxter Trilogy Facts

Feiern die PlayStation-Helden bald ein Comeback?

Videospielverfilmungen haben nicht gerade den besten Ruf. Weder unter Filmfans, noch unter Gamern. Siehe Max Payne, Doom, Tomb Raider, Resident Evil und noch viele mehr. Uncharted will es dagegen besser machen und sowohl Filmfans als auch Gamern gefallen.

Sollte der Film beim Publikum positiv ankommen und die Kassen entsprechend klingeln, dann könnte aber auch noch eine andere Spielereihe von Entwickler Naughty Dog ein Comeback auf der großen Leinwand feiern: Jak and Daxter.

Uncharted-Regisseur Ruben Fleischer will das ikonische Duo zurückholen und arbeitet bereits an einer konkreten Umsetzung, wie er in einem Interview verriet. (Quelle: Digital Trends)

„Ich arbeite gerade an einer Version von Jak and Daxter und ich denke, dass es wirklich cool wäre, sie zum Leben zu erwecken.“

Und auch „Nathan Drake“-Darsteller Tom Holland wünscht sich einen „Jak and Daxter“-Film. Holland hat mit A24 sogar schon ein Wunsch-Studio für das Projekt im Auge (Quelle: Collider).

Ob es aber jemals zu einem Kino-Auftritt von Jak and Daxter kommen wird, ist derzeit noch ungewiss, denn weder Sony, noch Naughty Dog haben sich bisher zu dem Thema geäußert.

Wer sind Jak and Daxter?

Zur Zeit der PlayStation 2 waren Jak and Daxter eine große Sache! Die Reihe begann als quietschbuntes Jump ‚n‘ Run und wurde mit dem Sequel Jak II: Renegade zu einer kinderfreundlichen GTA-Alternative. Düstere Open-World, fette Knarren und Fahrzeug-Diebstahl inklusive.

Jak 2 Trailer

Das Konzept kam bei den Spielern an und es folgten mehrere Fortsetzungen: Jak 3, das Rennspiel Jak X, sowie der Handheld-Ableger Daxter für die PlayStation Portable. 2009 erschien dann mit Jak and Daxter: The Last Frontier der vorerst letzte Teil der Reihe.