Das kommende Horror-Spiel Martha Is Dead wird nichts für schwache Nerven. Wer sich an den Schocker in der ungeschnittenen Version trauen will, muss ihn allerdings auf der Xbox oder dem PC zocken – für PS4 & PS5 wurde das Spiel zensiert.

Wired Productions, der Publisher des neuen psychologischen Horror-Games Martha Is Dead, hat bekannt gegeben, dass das Spiel auf den PlayStationen-Plattformen zensiert erscheinen wird. Auf Xbox und dem PC wird das Horror-Drama dagegen weiterhin ungeschnitten spielbar sein.

Horror-Spiel wird für PS4 & PS5 zensiert

In einem Post auf Twitter hat Wired Productions angekündigt, dass die Zensur von Martha Is Dead notwendig war, um das Spiel wie geplant auf der PS4 und PS5 veröffentlichten zu können. Der Publisher sprach in dem Tweet sein Bedauern über diesen Schritt aus und erklärte, das Teile des Games somit auf den PlayStation-Konsolen nicht mehr spielbar seien.

Während der Post keine Details zu den Gründen oder dem geschnittenen Material liefert, ist davon auszugehen, dass Sonys Plattform diese Änderungen gefordert hat – auf den Konkurrenzplattformen PC und Xbox wird das Spiel schließlich ungeschnitten erscheinen. Die zensierten Inhalte werden von PlayStation somit vermutlich als zu extrem und düster eingeschätzt.

Die digitale Version von Martha Is Dead soll allerdings weiterhin wie geplant am 24. Februar für die PS5 und PS4 erscheinen. Der Release der physischen Version dagegen wird sich laut des Tweets wegen der Eingriffe verzögern.

Martha Is Dead: Ungeschnitten auf Xbox und PC

Martha Is Dead wird laut dem Publisher ein narratives Abenteuer, das ausschließlich für Erwachsene empfohlen ist. Einige Szenen könnten auf manche Spieler unangenehm und verstörend wirken. Dass das Spiel Potenzial hat, selbst hartgesottene Horror-Fans zu überraschen, durfte Kollegin Marina bereits 2019 feststellen, als sie Martha Is Dead anspielen konnte – Gesichtshäutung inklusive.

