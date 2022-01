Das Interesse der Kunden an Fords E-Autos ist offensichtlich groß. So groß gar, dass der amerikanische Traditionshersteller schon vor Auslieferungsstart des neuen Elektroautos die Kapazitäten hochschrauben muss. Wer in absehbarer Zeit zugreifen will, muss sich beeilen.

F-150 Lightning: Fords neues E-Auto ist schon vor Start ausverkauft

Schon vor Marktstart gerät Ford mit seinem neuen elektrischen Aushängeschild in die Bredouille, aus Sicht des Herstellers ist das allerdings ein Grund zur Freude. Die Vorbestellungen für den in diesem Frühjahr startenden Elektro-Pick-up F-150 Lightning übersteigen schon jetzt die gesamte anvisierte Jahresproduktion.

Im Werk in Chicago soll daher der Output fast verdoppelt werden auf 150.000 Stück pro Jahr (Quelle: Ford). Laut Angaben des Autobauers werden ab heute, Donnerstag, 6. Januar, die ersten Vorbesteller ihre Reservierungen in tatsächliche Bestellungen umwandeln können. Mit bisher rund 200.000 Reservierungen ist die aktuelle Jahresproduktion allerdings bereits mehr als ausverkauft.

Fords Vorschusslorbeeren für den F-150 Lightning kommen dabei nicht von ungefähr. Der originale Pick-up F-150 gelte als eines der beliebtesten Autos der USA. Dass dessen vollelektrische Version im Mutterland von Tesla gut ankommt, steht praktisch fest.

Entsprechend hat Ford auch die Auslieferungsstrategie bereits angepasst. Bestellungen werden in Wellen angenommen. Interessierte Kunden sollen über die nächsten Monate eine Einladung per E-Mail erhalten, wenn sie an der Reihe sind.

Beim virtuellen Anstellen können allerdings potenzielle Käufer leer ausgehen. Selbst wer schon vor Marktstart reserviert hat, muss unter Umständen noch bis nächstes Jahr warten. Wer im Lauf des Jahres 2022 einen F-150 Lightning bestellt und in diesem Jahr nicht mehr erhält, dem oder der stellt Ford in Aussicht, auf künftige Modelle umsatteln zu können. Wie genau das ablaufen soll, ist noch nicht bekannt.

Umstieg aufs E-Auto: Ford fordert Tesla heraus

Der enorme Andrang bei Ford – auch beim ersten Elektromodell Mustang Mach-E soll die Produktion weiter hochgefahren werden – zeigt erneut das starke Interesse an Elektroautos. Doch gerade die Traditionshersteller lassen während der Umstellung viele Federn. In zwei Jahren will Ford 600.000 E-Autos pro Jahr bauen. Dabei gibt man ein ambitioniertes Ziel aus: Zur Nummer 2 am US-Markt für Elektroautos werden – und dann Tesla angreifen. Wir sind gespannt.