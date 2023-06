Ein schicker, aber äußerst brutaler Shooter feiert auf Steam derzeit ein mehr als gelungenes Debüt. Trepang² sorgt bei FPS-Fans mit knallharter Action, starker Grafik und reichlich Blutvergießen für große Augen.

Mit Trepang² hat sich ein neuer Shooter in die Steam-Charts gekämpft – und die Community zeigt sich von der Baller-Orgie absolut begeistert. Kurz nach dem Release am 21. Juni 2023 kann sich der FPS bereits über sehr positive Wertungen freuen und findet damit auch berechtigt einen Platz in der Bestseller-Liste.

Trepang²: Neuer Steam-Shooter setzt auf blutige Action

Trepang² versetzt euch in die Rolle eines übernatürlich begabten Soldaten, der sein Gedächtnis verloren hat. Nachdem ihr aus einem Geheimgefängnis befreit werdet, seid ihr auf Rache aus und hinterlasst auf eurem Feldzug eine Schneise der Zerstörung. Der Shooter lässt euch eure Feinde mithilfe von Spezial-Skills wie Zeitlupen-Kills und anderen Fähigkeiten ausschalten und spart dabei nicht an schicken Licht- und Explosionseffekten, Gore und literweise Blut.

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer zu Trepang² an:

Trepang2: Release Date Trailer

Auf Steam kann der neue Shooter bereits zum Release richtig überzeugen – nach den ersten knapp 1.400 Bewertungen steht Trepang² bei einer äußerst positiven Wertung auf der Plattform. In den Kommentaren fühlen sich viele Spieler bei der atmosphärischen Ballerei an den Horror-Shooter-Hit F.E.A.R. erinnert. Ihr könnt euch das Spiel jetzt auf Steam für 29,99 Euro sichern

Trepang2 Trepang Studios

Steam-Charts: Brutaler Shooter schlägt voll ein

Direkt zum Release ist Trepang² auf Platz 9 der Steam-Charts eingestiegen – eine starke Leistung für den Shooter von Publisher Team17. Damit musste sich das Spiel nur einigen ausgewählten Highlights geschlagen geben, darunter zum Beispiel dem ebenfalls brandneuen Shooter BattleBit Remastered sowie dem stark reduzierten Sim-Hit Planet Zoo.

