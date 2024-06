Shooter-Schnäppchen für nur 2,79 Euro: Steam reduziert beliebten Dauerbrenner

Bereits seit 11 Jahren gehört Arma 3 auf Steam zu den absoluten Shooter-Dauerbrennern. Jetzt könnt ihr euch den militärischen Sandbox-Kracher schon für schlappe 2,79 Euro auf der Plattform sichern.

Seit dem Release 2013 hat sich Arma 3 als realistische Militär-Sandbox auf Steam etabliert und kann noch immer höchst stabile Spielerzahlen vorzeigen. Der langlebige Shooter hat auch 2024 nichts von seiner Popularität eingebüßt und ist beim Sommer-Sale auf Steam jetzt auf mickrige 2,79 Euro reduziert.

Arma 3: Shooter-Kracher auf Steam reduziert

Arma 3 bietet euch eine riesige Sandbox mit über 40 Waffen und 20 Fahrzeugen, mit denen ihr anspruchsvolle Gefechte führen könnt. Als Singleplayer stehen euch drei Kampagnen-Episoden zur Verfügung, in denen ihr euch durch ein Bootcamp kämpfen müsst. Multiplayer dagegen können sich mit anderen Spielern zu einem Trupp zusammenschließen und gemeinsam in die Schlacht ziehen. Mehrere inoffizielle Spielmodi aus der Community bieten euch darüber hinaus weitere Möglichkeiten.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Arma 3 an:

Arma 3: Launch-Trailer

Auf Steam hat Arma 3 bereits über 151.000 Bewertungen eingesammelt – momentan kann der beliebte Shooter auf ein sehr positives Urteil verweisen. Spieler loben vor allem das realistische Gameplay und die gigantische Open-World, die Maps anderer Shooter locker in den Schatten stellt. Bis zum 11. Juli 2024 könnt ihr euch das Spiel noch für nur 2,79 Euro statt 27,99 Euro schnappen und damit 90 Prozent sparen (bei Steam ansehen).

Arma 3 Bohemia Interactive

Steam-Charts: Jede Menge Shooter im Angebot

Arma 3 ist vor allem für Hardcore-Shooter-Fans ein absoluter Pflichttitel – aber bei Weitem nicht der einzige Shooter, der momentan auf der PC-Plattform reduziert ist. Unter anderem sind momentan ebenfalls Battlefield 2042, Hunt: Showdown und Far Cry 6 massiv rabattiert und leisten großen RPG-Highlights wie Elden Ring und The Elder Scrolls 4: Oblivion in den Charts Gesellschaft.

Nicht nur militärische Shooter sind auf Steam reduziert – auch ein beliebtes Kriegs-RTS ist momentan im Angebot:

