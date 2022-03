Nintendo bringt für euch ein neues Belohnungsprogramm auf die Switch. Ab jetzt könnt ihr euch mit einfachen Aufgaben Platinpunkte verdienen und gegen digitale und reale Geschenke eintauschen.

Switch-Online-Abonnenten können sich über ein brandneues Belohnungssystem freuen. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, euch mit einfachen Aufgaben beim Zocken Platinpunkte zu erspielen und könnt euch mit diesen im Anschluss besondere Prämien im Nintendo-Shop kaufen.

Nintendo Switch Online: Neues Belohnungssystem für Fans

Mit den neuen Bonus-Missionen bietet Nintendo allen Switch-Online-Abonnenten die Chance, spielend Platinpunkte zu verdienen. Für einfache Aktivitäten erhaltet ihr ab jetzt Belohnungen in Form der nützlichen Bonus-Währung. Zu den Aufgaben zählen unter anderem das Spielen von NES-Games, der Cloud-Backup von Speicherständen oder das Zocken eines Spiels mit Online-Funktionalität – also nichts, was euch vor eine zu große Herausforderung stellen sollte.

Das neue Feature könnt ihr euch im Detail auf eurer Switch anschauen. Dazu müsst nur den Menüpunkt eures Nintendo-Switch-Online-Abos aufrufen und findet dort unter Missionen & Belohnungen alles Wissenswerte sowie die aktuellen Aktivitäten. Diese werden übrigens regelmäßig durch neue Aufgaben ausgetauscht, damit ihr konsequent weiter punkten könnt. (Quelle: Nintendo)

Switch: Fans können Platinpunkte sammeln

Mit den Platinpunkten könnt ihr euch im Nintendo-Shop sowohl digitale als auch reale Belohnungen kaufen. So erhaltet hier zum Beispiel Hintergründe oder könnt euch aus verschiedenen Objekten euer ganz persönliches Nutzersymbol zusammenbasteln. Die angebotenen Elemente für das Symbol werden jede Woche erneuert, sodass euch viele verschiedene Kombinationen zur Verfügung stehen.

Falls euch der Sinn aber eher nach realen Belohnungen steht, könnt ihr euch mit den Platinpunkten unter anderem auch Merchandise wie Metroid-Dread-Pins, Nintendo-64-Spieleposter oder Pokémon-Arceus-Kabelhalter kaufen. (Quelle: Nintendo)

