Erst vor ein paar Tagen gab Nintendo bekannt, dass die eShops für den 3DS und die Wii U geschlossen werden. Bis es so weit ist, dauert es noch etwas, nichtsdestotrotz verfallen die Fans jetzt in einen ultimativen Shopping-Rausch.

Nintendo: 3DS und Wii U auf dem Abstellgleis

Sowohl der 3DS als auch die Wii U werden bereits seit Jahren nicht mehr hergestellt. Nintendo beginnt deswegen damit, den Support für die beiden Systeme einzustellen. Dazu gehört auch, dass die eShops geschlossen werden.

Bis es so weit ist, ist noch etwas Zeit. Solltet ihr eure Bibliothek aber erweitern wollen, müsst ihr das bis Ende März 2023 erledigt haben. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr keine neuen Spiele mehr kaufen – außer ihr entscheidet euch für Exemplare auf Karten bzw. Discs. Diese könnt ihr auch weiterhin installieren. Keine Sorge, bereits erworbene Inhalte können auch weiterhin verwendet werden.

Ihr wisst noch nicht, was ihr im März zocken könnt? Wir haben Tipps für euch:

Nintendo kann sich über starken Umsatz freuen

Während die einen die Einstellung des Supports für beide Konsolen einfach hinnehmen, sorgt die Information bei vielen Fans dafür, dass sie ordentlich shoppen. Auf Reddit teilen zahlreiche Nutzer ihre Einkaufstouren. Gekauft haben sie so viele Spiele wie möglich und auch Themes sind dabei, um die Bildschirme ein wenig zu verschönern.

Andere Fans sind fleißig dabei, ihre physische Bibliothek zu erweitern. Groß ist die Angst davor, dass die Preise der Spiele in der Zukunft signifikant steigen. Mit dabei sind Titel wie die Remakes von The Legend of Zelda Majora's Mask 3D und Ocarina of Time 3D und zahlreiche aus dem Mario-Universum.

Manche Spieler starteten bereits eine Petition, um die Schließung der eShops zu verhindern. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Nintendo sich dadurch erweichen lassen wird. (Quelle: change.org)

