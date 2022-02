Tausende TikTok-Fans, eine kostenlose Demo und ein riesiges Schildkrötenwesen, auf dem ihr eure neue Stadt baut: The Wandering Village hat zuerst Kickstarter erobert, dann Social Media und ist jetzt auf dem Weg, ein echter Steam-Hit zu werden. Was kein Wunder ist, wenn ihr den originellen Trailer seht.

Indie Games Facts

Das verrückte Aufbauspiel The Wandering Village hat alle Chancen, ein neuer Steam-Hit zu werden: Die Prämisse allein ist bereits ziemlich aufregend – ihr kontrolliert ein Volk, das sich auf den Rücken der wandernden Schildkrötenkreatur Onbu gerettet hat, um mysteriösen, giften Pflanzen zu entkommen. Onbu stampft also auf seinen gigantischen Beinen durch die wunderschöne Wildnis und ihr müsst nicht nur eine Stadt bauen, sondern auch in Symbiose mit dem Wesen leben, das euch rettet.

Schaut euch Onbu und eure wandernde Stadt im Reveal-Trailer von The Wandering Village an:

The Wandering Village: Reveal-Trailer

156.000 Euro auf Kickstarter – und TikTok liebt es auch schon

The Wandering Village hat eine lange und ziemlich erfolgreiche Geschichte hinter sich. Im Oktober 2020 startet Entwickler Stray Fawn Studio die Kickstarter-Kampagne zum Spiel und wurde innerhalb von 24 Stunden komplett finanziert. Damals handelte es sich noch um Zahlen unter 50.000 Euro – als die Kampagne vorbei war, hatte das Spiel sage und schreibe 155.964 € von über 6.000 Unterstützern eingestrichen.

Mittlerweile hat The Wandering Village mehrere Social-Media-Communities aufgebaut, unter anderem auf TikTok und Twitter. Das Beste aber: Ihr könnt die kostenlose Demo von The Wandering Village jetzt sofort auf Steam ausprobieren! Momentan läuft nämlich eine siebentägige Spielevorschau-Aktion auf Steam, bei der allerlei Demos und mehr angeboten werden, damit ihr kommende Spiele testen könnt.

The Wandering Village erscheint voraussichtlich im Frühling oder Sommer 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S. Übrigens lohnt es sich gerade für Indie-Fans bei Kickstarter vorbeizuschauen und zu beobachten, welche Spiele die Plattform gerade beherrschen. Und vielleicht wollen einige von euch sogar Teil einer Spieleentwicklung sein und kleine Entwickler unterstützen.