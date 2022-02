Donald Trumps Antwort auf seinen Rauswurf bei Twitter ist da: Mit „Truth Social“ ist nun sein eigenes soziales Netzwerk als iOS-App in den USA verfügbar. Gleich zu Beginn machen sich einige Schwierigkeiten bemerkbar. Auch gegen eine Open-Source-Lizenz soll das Netzwerk verstoßen haben.

„Truth Social“: Trumps Twitter-Klon ist da

Ex-Präsident Donald Trump hat seinen Rausschmiss bei Twitter, Facebook und YouTube kaum verkraftet. Schon früh folgte die Ankündigung, ein eigenes Netzwerk an den Start bringen zu wollen. Nun hat „Truth Social“ in den USA die Türen geöffnet. Zu Beginn ist das Netzwerk nur für iOS verfügbar. Als Betreiber zeigt sich die Trump Media and Technology Group verantwortlich. Investoren haben Berichten zufolge rund eine Milliarde-US-Dollar in den Twitter-Klon gesteckt.

Ziel der neuen Trump-Plattform ist es laut Eigenbeschreibung, „der Tyrannei von Big Tech die Stirn zu bieten“. Trump soll bei Twitter als „amerikanischer Lieblingspräsident“ zum Schweigen gebracht worden sein, was bei dem neuen Netzwerk sicher nicht zu befürchten ist. Bei „Truth Social“ soll es sich um eine offene Medienplattform für „Libertäre, Konservative und Liberale“ handeln.

Der Start ist etwas holprig verlaufen. Enttäuschte Trump-Fans berichten unter anderem davon, sich gar nicht erst registrieren zu können. Manche sollen auch schlicht mit einer Wartelistennummer abgespeist worden sein. Einem ehemaligen republikanischen Abgeordneten zufolge, der jetzt als Sprecher der App arbeitet, ist die Plattform bis Ende März voll einsatzbereit (Quelle: heise online).

Trumps soziales Netzwerk: Verstoß gegen Lizenz?

Bereits vor dem Start von „Truth Social“ wurde Kritik laut. Bei der Entwicklung des Twitter-Klons würde gegen die Open-Source-Lizenz AGPLv3 verstoßen, so der Vorwurf. Modifizierter Code muss laut der Lizenz veröffentlicht werden, was die Entwickler bislang aber nicht getan hätten.