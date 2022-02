In Snapchat könnt ihr euren Namen ändern, der anderen Benutzern angezeigt wird. Wir zeigen euch wie das geht und verraten euch außerdem, wie ihr einen neuen Snapchat-Namen finden könnt, zum Beispiel einen kreativen Nickname, den noch keiner hat.

Snapchat ist auch 2022 eine der heißesten Apps für iOS-Geräte und Android-Smartphones und gerade bei jüngeren Nutzer sehr beliebt. Wer schon eine Weile dabei ist, möchte möglicherweise aber irgendwann seinen Snapchat-Namen ändern. Lange Zeit ließ sich der anfänglich ausgewählte Nutzername nicht ändern. Die Macher gaben hier „Sicherheitsgründe“ an. Das hat jedoch bald ein Ende. Ab dem 23. Februar 2022 könnt ihr nicht nur den Anzeigenamen, sondern auch den festen Nutzernamen in Snapchat ändern.

Snapchat: Anzeigenamen ändern in iOS und Android - so geht's

Was ihr bereits jetzt ganz einfach ändern könnt, ist der Name, der anderen Benutzern in Snapchat angezeigt wird. Diese Anpassung dieses Namens ist vermutlich auch das, was die meisten von euch wollen. Der Vorgang ist in iOS und Android identisch. Geht dazu folgendermaßen vor:

Startet Snapchat. Klickt danach in der linken oberen Ecke auf euer Profil-Bild. Jetzt könnt ihr über das Zahnrad-Symbol rechts oben die Einstellungen öffnen. Hier findet ihr die Einträge „Name“ und „Nutzername“. Den unteren Namen könnt ihr nicht ändern. Der obere Eintrag wird Freunden und anderen Snapchattern angezeigt. Drückt auf die Option. Jetzt könnt ihr euren Display-Namen für Snapchat über die Smartphone-Tastatur ändern. Zum Schluss bestätigt ihr noch die Änderung, indem ihr auf den Pfeil zurück drückt.

Fertig! Damit habt ihr euren Snapchat-Namen geändert: Der neue Name erscheint jetzt in der Freundesliste eurer Kontakte und in Chats, auch wenn ihr eigentlich immer noch den gleichen Namen verwendet mit dem ihr euch ursprünglich angemeldet habt. Einige Einschränkungen gibt es jedoch auch hier: Bereits befreundete Kontakte werden vermutlich weiterhin euren alten Namen sehen. Lediglich neue Freunde und Snapchat-User, mit denen ihr noch nicht in Kontakt getreten seid, sehen den neuen Profilnamen. Haben euch Snapchat-User daneben als Kontakt im Telefonbuch eingetragen, könnte auch dieser Name für die Anzeige in Snapchat ausgewählt werden

Benutzernamen ändern

Bislang konnte der Benutzername nicht geändert werden. Wenn man mit der Bezeichnung unzufrieden war, musste man also komplett ein neues Konto erstellen. Nun führen die Entwickler aber eine Möglichkeit ein, mit der sich der Benutzername ändern lässt. Es handelt sich um den Namen, der bei der Erstellung des Accounts ausgewählt wird. Sobald die Funktion freigegeben wird, ändert man den Benutzernamen so:

Drückt auf das Profilbildsymbol im oberen Bildschirmbereich. Ruft die Einstellungen über das Zahnradsymbol auf. In den Einstellungen tippt ihr auf „Nutzername„. Jetzt könnt ihr die Option „Nutzername ändern“ auswählen. Es erscheint ein Hinweis, wonach die Änderung des Benutzernamens nur einmal jährlich möglich ist. Bestätigt die Meldung. Gebt jetzt euren neuen Namen ein und bestätigt die Änderung mit „Weiter“.

Eure Snapchat-Historie bleibt von der Änderung unberührt. Ihr behaltet also alle Kontakte, Codes, Punkte und mehr.

In den Einstellungen von Snapchat wird der Nutzername zwar angezeigt, ändern kann man ihn allerdings nur über einen Umweg.

Neuen Namen in Snapchat finden - Ideen für coole Spitznamen

Jetzt wisst ihr, wie ihr den Namen in Snapchat ändert. Nächstes Problem: Ihr braucht einen coolen, kreativen Namen für Snapchat und euch will einfach nichts einfallen? Wir helfen euch bei der Suche. Schaut euch dazu unser Video an. Hier zeigen wir euch einige gute Möglichkeiten, wie ihr schnell an einen neuen Namen kommt. Oder ihr werdet in unserer Übersicht der lustigen Nicknames fündig.

Hat alles geklappt? Habt ihr einen neuen Namen einstellen können? Warum wollt ihr den Nutzernamen überhaupt ändern? Habt ihr euch verschrieben? Oder ist der alte Name nur noch peinlich? Schreibt es uns in die Kommentare!

