OnePlus hat mit dem Nord CE 2 5G ein neues Mittelklasse-Handy präsentiert, das ab März 2022 auf den Markt kommt. Nicht nur als Alternative zum Galaxy A52 von Samsung lohnt sich ein Blick auf das Smartphone.

OnePlus Nord CE 2 5G: Das andere Galaxy A52

Wie erwartet hat der chinesische Hersteller OnePlus das Nord CE 2 5G enthüllt. Das Handy ist in der Mittelklasse anzusiedeln und erinnert von seiner Ausstattung her stark an das beliebte Galaxy A52. Anders als beim Samsung-Handy hat sich OnePlus aber für einen Prozessor von MediaTek entschieden, es kommt der Dimensity 900 5G mit Wi-Fi 6 zum Einsatz.

Mit dabei ist ein AMOLED-Display, das eine Diagonale von 6,43 Zoll bietet und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz besitzt. Die Auflösung gibt der Hersteller mit 2.400 x 1.080 Pixel an. Auf diese Werte kommt auch das Galaxy A52.

Der interne Speicher von 128 GB lässt sich erweitern, als Arbeitsspeicher stehen 8 GB bereit. Zu Beginn ist beim Nord CE 2 5G noch Android 11 (OxygenOS) installiert, ein Update auf Android 12 soll erst in der zweiten Jahreshälfte folgen.

Drahtloses Laden ist beim Handy nicht vorgesehen, per Kabel geht es aber ziemlich schnell zu. 65 Watt sind hier über SuperVOOC möglich. Ein passendes Ladegerät liegt mit im Paket, was heute auch nicht mehr selbstverständlich ist. Der Akku selbst kommt auf eine Kapazität von 4.500 mAh.

Selfies lassen sich beim Nord CE 2 5G mit bis zu 8 MP erstellen. Hinten ist eine dreifache Kamera vorhanden, die Bilder mit 64 MP schießen kann (Weitwinkel). Hinzu kommen ein Ultraweitwinkel (8 MP) und eine kleine Makrolinse (2 MP). 4K-Videos sind bei 30 Bildern pro Sekunde möglich.

Das erste OnePlus Nord CE kam Mitte 2021 auf dem Markt:

Neues Nord-Handy von OnePlus für 349 Euro

OnePlus möchte das Nord CE 2 5G in den Farben „Bahama Blue“ und „Gray Mirror“ für 349 Euro anbieten. Am 3. März 2022 startet der Vorverkauf, genau eine Woche später ist das Handy dann offiziell verfügbar. Es soll im OnePlus-Shop, aber auch bei Amazon, Otto sowie bei MediaMarkt und Saturn zu haben sein.