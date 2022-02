Die Berichte zum neuen iPhone 14 nehmen langsam an Fahrt auf und werden immer konkreter. Allem Anschein nach wird Apple zumindest beim Pro-Modell mit dem erst kürzlich vorgestellten Samsung Galaxy S22 in einem wichtigen Punkt gleichziehen – dem Arbeitsspeicher.

Für Samsung sind 8 GB Arbeitsspeicher in einem Smartphone keine große Sache, verbaut man doch derart viel schon seit einigen Jahren. Mit dem Galaxy S10 im Jahr 2019 nahm dies seinen Anfang, auch die neuen Samsung Galaxy S22 und S22+ verfügen über 8 GB RAM. Im iPhone 13 Pro indes verrichten noch immer „nur“ 6 GB ihre Arbeit.

iPhone 14 Pro: 8 GB RAM neuer Standard bei Apple

Ändern soll sich dies mit dem iPhone 14 Pro, dieses soll dann mit 8 GB RAM ausgestattet sein. Schon im letzten Jahr sagte Branchen-Experte Jeff Pu dies voraus, jetzt findet der Punkt Erwähnung durch den informierten, koreanischen Blogger „Naver“ (Quelle: MacRumors). Wie immer verraten wohl ungenannte Quellen aus dem Umfeld von Apples Zulieferkette das Geheimnis. Eine Bestätigung gibt's dann spätestens im Herbst zur Vorstellung des neuen Apple-Handys.

Samsung hat seine Handy-Neuheiten bereits vorgestellt:

Apple zieht dementsprechend mit dem Samsung Galaxy S22 und einer Reihe weiterer Android-Smartphones gleich, obwohl man bisher auch mit weniger Arbeitsspeicher nicht wirklich überfordert war. Apple gelingt bekanntlich schon immer eine bessere Abstimmung zwischen Hardware und Software und so holt man schlichtweg mehr aus den Ressourcen heraus. Verschwenderischer sind da schon die Handys unter Android, die benötigen am Ende tatsächlich mehr RAM für ein vergleichbar „flüssiges“ Erlebnis.

Da verwundert es nicht, dass im neuen Spitzenmodell von Samsung (Galaxy S22 Ultra) wahlweise noch mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Wer nämlich die Modelle mit 256 oder gleich 512 GB wählt, der bekommt gleich 12 GB RAM, die Variante mit 128 GB muss sich hingegen mit 8 GB RAM begnügen. Apple sieht für so viel Arbeitsspeicher wohl noch keine Veranlassung, schon der Ausbau auf 8 GB sind da ein größerer Schritt.

Und so wird das neue iPhone 14 aller Wahrscheinlichkeit nach aussehen:

Weitere Zahlenschlacht bei der Kamera

Doch nicht nur in diesem Punkt wird das iPhone 14 Pro wachsen, übereinstimmenden Meldungen nach wird Apple nämlich auch erstmals seit dem iPhone 6s und damit erstmals seit 7 Jahren die Anzahl der Pixel bei der Hauptkamera erhöhen – von 12 auf 48 Megapixel. Auch in diesem Punkt nähert man sich der Android-Konkurrenz immer mehr an.