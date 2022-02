Im Moment gibt's die iPhone- und iPad-App „Snap Markup - Annotation Tool“ kostenlos in Apples App Store, kostet normalerweise knapp 2 Euro. Bei der App handelt es sich um ein mächtiges Werkzeug für Bilder und Fotos, die gestaltet man nämlich mit Anmerkungen und Markierungen jedweder Art.

Auch wenn iOS von Hause aus auch Anmerkungen bei Bildern unterstützt, „Snap Markup - Annotation Tool“ geht noch etwas weiter und hat sich darauf spezialisiert. Die Entwickler umschreiben die iPhone- und iPad-App mit den folgenden Worten:

Alles sehr hilfreich, wenn man Dinge und Sachverhalte anhand von Bildern und Fotos darlegen möchte. Regulär müssen wir für die App knapp 2 Euro im App Store zahlen, für kurze Zeit aber bekommen wir das Markierungswerkzeug für iPhone und iPad jedoch kostenfrei. Werbung oder „hinterlistige“ In-App-Käufe müssen wir übrigens nicht fürchten.

Und wie gut wird „Snap Markup - Annotation Tool“ von den bisherigen Kundinnen und Kunden aufgenommen? Ziemlich gut, denn die App bekommt 4,5 von 5 möglichen Sternen – kann sich sehen lassen. Eine Meinung haben wir uns mal stellvertretend herausgegriffen:

Perfektes Tool. Schon lange so was gesucht...

Kompakt, einfach und dennoch alles dabei was man braucht, unkompliziert zu nutzen, wenn man die Idee hat und viel wichtiger: es funktioniert!