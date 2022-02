Der Uncharted-Film mit Tom Holland musste einige Katastrophen-Kritiken einstecken. Dennoch ist der Film beim Publikum an den Kinokassen ein voller Erfolg – und Sony denkt bereits über ein Sequel nach.

Die Videospiel-Verfilmung Uncharted konnte Kritiker bisher nicht überzeugen. Der Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen steht sowohl bei Metacritic als auch bei Rotten Tomatoes mit einer unrühmlichen Kritiker-Wertung da. Doch das Publikum scheint sich daran überhaupt nicht zu stören und beschert Sony einen beachtlichen Erfolg an den Kinokassen.

Uncharted: Erfolg an den Kinokassen

Obwohl der Uncharted-Film in den Augen der meisten Kritiker gescheitert ist und in erster Linie mittelmäßige Bewertungen einheimsen konnte, hat das Publikum offenbar eine andere Meinung: Die PlayStation-Verfilmung konnte am Start-Wochenende weltweit 106 Millionen US-Dollar einspielen – und hatte zumindest in den USA somit den vierterfolgreichsten Auftakt für eine Videospiel-Verfilmung.

Der herbe Unterschied zwischen Publikum und Kritikern zeigt sich vor allem in den Wertungen auf der Aggregator-Website Rotten Tomatoes. Während der Kritiker-Score nur enttäuschende 40 Prozent beträgt, steht Uncharted bei der Publikumswertung aktuell bei 90 Prozent. Bei Metacritic ist der Abstand nicht ganz so groß, dort hat der Film einen Kritiker-Score von 47 und einen User-Score von 6.6. (Quelle: Rotten Tomatoes / Metacritic).

PlayStation-Blockbuster: Sony denkt bereits an Sequel

Sony konzentriert sich nach dem erfolgreichen Kino-Debüt von Uncharted erwartungsgemäß voll und ganz auf die Publikumsreaktion sowie die Einnahmen an den Kinokassen – und richtet den Blick bereits in die Zukunft. In einer internen E-Mail hat sich Tom Rothman, CEO von Sony Pictures Motion Picture Group, an seine Mitarbeiter gewendet und Uncharted als „neues Hit-Film-Franchise“ bezeichnet. Einer Fortsetzung zu dem PlayStation-Abenteuer sollte also vermutlich nicht viel im Wege stehen – ein Film macht schließlich noch kein ganzes Franchise. (Quelle: Deadline)

