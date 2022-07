Gerade erst ist das Nothing Phone (1) von Carl Pei auf den Markt gekommen, da häufen sich bereits Beschwerden erster Nutzer. Tote Pixel auf dem Display und eine schlechte Verarbeitung werden kritisiert. Auch die besondere LED-Beleuchtung auf der Rückseite sorgt für Probleme.

Nothing Phone (1) mit Qualitätsproblemen?

Beim Nothing Phone (1) handelt es sich um ein besonderes Smartphone, das sich vom Einheitsbrei anderer Hersteller absetzen möchte. Das ist dem OnePlus-Mitgründer Carl Pei sicher gelungen. Die spezielle Ausstattung ist aber nicht frei von Fehlern, wie ersten Nutzerberichten zu entnehmen ist. Auch beim Display soll es bereits zum Start zu Schwierigkeiten kommen.

In sozialen Netzwerken kursieren einige Bilder, die das Nothing Phone (1) mit toten Bildpunkten zeigen. Diese sind oft in der Nähe der Selfie-Kamera zu finden. Das könnte auf einen Montagefehler hinwiesen. Manche Besitzer wiederum klagen über einen Grünstich des Displays (Quelle: BGR).

Auf der Rückseite des Handys ist eine besondere LED-Beleuchtung vorhanden, die bei Nothing „Glyphs“ genannt wird. Zumindest bei einem Besitzer des Smartphones haben sich die Lichter schon nach kurzer Zeit vom Gehäuse gelöst. Auch andere beschweren sich über Verarbeitungsmängel und teilweise über Fehlfunktionen bei den „Glyphs“ im Zusammenhang mit dem Ladevorgang.

Bei unserem Testexemplar konnten wir derartige Probleme nicht feststellen:

Nothing Phone (1): Probleme beim Austausch

Erste Nutzer haben ihr Handy bereits eingeschickt, um den toten Pixeln zu entkommen. Hier läuft aber anscheinend auch nicht alles rund, denn mindestens zwei Besitzer haben eigenen Angaben zufolge ein ebenfalls beschädigtes Handy als Ersatz erhalten.

Nothing hat direkt zum Start des Smartphones ein erstes Software-Update verteilt, um ein paar größere Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Nach Installation soll sich laut Nothing unter anderem die Akkulaufzeit erhöhen und die Kamera bessere Bilder schießen. Den Hardware-Problemen dürfte so leicht aber keine Abhilfe zu schaffen sein.