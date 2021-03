Ihr wollt schon seit langem in Watch Dogs: Legion hineinschnuppern? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, denn Ubisoft schmeißt ein Gratis-Wochenende. Schnappt euch eure Freunde und startet im Open-World-Spiel durch – wir verraten euch wo und wie.

Watch Dogs: Legion Facts

Watch Dogs: Legion kostenlos zocken

Wie uns Ubisoft per Pressemitteilung verrät, könnt ihr das Wochenende vom 25. März bis 29. März kostenlos in Watch Dogs: Legion genießen. Laut offizieller Webseite dürft ihr am 25. März ab 17 Uhr starten und bis 15 Uhr am 29. März die Straßen von London unsicher machen.

Gute Neuigkeiten: Das Gratis-Wochenende ist für Spieler aller Plattformen verfügbar. PS4-, PS5- und PC-Spieler können das Spiel jetzt sogar schon vorab herunterladen. Xbox One- und Series X/S-Spieler dürfen es erst mit Start am 25. März herunterladen. PC-Spieler können das Game via Ubisoft Store oder Epic Games Store kostenlos zocken.

Schaut euch den Ankündigungstrailer zum Gratis-Wochenende hier an und stimmt euch auf jede Menge Action ein:

Ihr könnt euch sowohl im Singleplayer, als auch im Online-Multiplayer mit Freunden austoben und dabei bis zur Story-Mission Skye Larsen hineinschnuppern. Vier der acht Bezirke der Map dürfen auch hemmungslos erkundet werden.

Schnappt euch Watch Dogs: Legion mit ordentlich Rabatt

Als wäre das Gratis-Wochenende nicht genug, könnt ihr das Spiel beim Kauf mit ganzen 50 Prozent Rabatt abstauben. Das gilt für alle Plattformen. Praktisch: Aller erspielter Fortschritt des Gratis-Wochenendes wird nahtlos in die Vollversion übernommen. In folgenden Shops könnt ihr euch Watch Dogs: Legion zum reduzierten Preis sichern:

Xbox: Vom 25. März bis zum 15. April – 50 % Rabatt auf die Standard- und Ultimate-Edition

PlayStation: Vom 24. bis zum 31. März – 50 % Rabatt auf die Standard- und Ultimate-Edition, sowie 25 % auf den Season Pass

Ubisoft Store auf Windows PC: ab sofort bis zum 9. April – 50 % Rabatt auf die Standard-, Gold- und Ultimate-Edition, sowie 25 % auf den Season Pass

Epic Games Store auf Windows PC: noch bis zum 8. April – 50 % Rabatt auf die Standard-, Gold- und Ultimate-Edition, sowie 25 % auf den Season Pass

Stadia: Vom 25. bis zum 29. März – 50 % Rabatt auf die Standard-, Gold- und Ultimate-Edition, sowie 25 % auf den Season Pass

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, um Watch Dogs: Legion zu testen. Stürzt euch ab dem 25. März in das Gratis-Wochenende des Open-World-Abenteuers. Was sagt ihr dazu? Werdet ihr es mit euren Freunden unsicher machen? Oder in die Einzelspieler-Story hineinschnuppern? Berichtet uns davon in den Kommentaren auf Facebook!