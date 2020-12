Mit den neuen RTX-3000-Grafikkarten schien Nvidia echte Leistungsmonster zu bieten. Ein brandneues Rollenspiel macht nun jedoch selbst mit dem absoluten Top-Modell der Reihe kurzen Prozess und zwingt die Grafikkarte in die Knie. Wer kein Bock auf Daumenkino hat, muss ein geniales Feature aktivieren.

Cyberpunk 2077: Neue Rollenspiel zwingt selbst RTX 3090 in die Knie

Am 10. Dezember ist es endlich soweit: Das heiß erwartete Rollenspiel Cyberpunk 2077 geht endlich an den Start. Bereits im Vorfeld wurde in zahlreichen Trailern präsentiert, was die Spieler erwarten können – auch die Grafik spielte bei vielen Clips eine wichtige Rolle. Kein Wunder, schließlich setzt Cyberpunk 2077 auch auf Raytracing, eine neue Grafiktechnologie, die Beleuchtungen, Schattenwürfe und Reflexionen noch realistischer aussehen lässt.

Doch wer das neue Grafik-Feature aktiviert, sollte lieber absolute Top-Hardware in seinem Rechner verbaut haben, wie die ersten Benchmarks von wccftech zeigen:

Wer in 4K spielen will, bringt selbst die 1.500 Euro teure Nvidia GeForce RTX 3090 an ihre Grenzen. Wer auf DLSS verzichtet und Raytracing aktiviert, kann im Schnitt nur mit 22 FPS rechnen. Wird DLSS hingegen angeschaltet, steigt die Bildrate immerhin auf rund 58 FPS an – ein solider Wert. Alle Tests wurden auf einem PC-System mit i9-10900K und 32 GB RAM durchgeführt. Bei den Raytracing-Einstellungen fiel die Wahl auf den „Performance Mode“, der die zusätzlichen Grafikeffekte zugunsten einer höheren Bildrate etwas herunterschraubt.

Grafikmonster Cyberpunk 2077? Erste Benchmarks sind mit Vorsicht zu genießen

Was PC-Spieler jedoch beachten sollten: Die ersten Benchmarks wurden wahrscheinlich durchgeführt, bevor Nvidia eine Chance hatte, die entsprechenden Grafiktreiber für das Spiel bereitzustellen. Zudem dürfte auch der Day-One-Patch für Cyberpunk 2077 noch für eine Verbesserung der Performance sorgen – ein abschließendes Urteil kann zum aktuellen Zeitpunkt also noch nicht gefällt werden.

Sicher ist nur: Wer Cyberpunk 2077 auf den höchsten Grafikeinstellungen auf seinem PC spielen will, sollte die passende Hardware in seinem Rechner verbaut haben. Eine entsprechende Auflistung der empfohlenen Specs findet ihr auf der offiziellen Seite von CD Projekt Red.