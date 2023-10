Legendäre Filmrequisite: Ein Raumanzug aus „2001: Odyssee im Weltraum“ wird versteigert

Der Science-Fiction-Streifen „2001: Odyssee im Weltraum“ hat Filmgeschichte geschrieben und zahlreiche Werke (inklusive „Barbie“) maßgeblich beeinflusst. Aktuell wird einer der originalen Raumanzüge aus dem Klassiker in einer Auktion angeboten.

Heritage Auctions versteigert Raumanzug aus „2001: A Space Odyssey“

Ein Raumanzug aus „2001: A Space Odyssey“ (Deutscher Titel: „2001: Odyssee im Weltraum“) aus dem Jahr 1968 steht zum Verkauf. Es handelt sich um das Exemplar, das der Schauspieler Sean Sullivan in seiner Rolle als Dr. Michaels getragen hat. Auf der offiziellen Auktionsseite von Heritage Auctions ist aktuell ein Gebot von 82.500 US-Dollar angegeben, die Auktionsdauer beträgt noch 11 Tage.

Raumanzug aus „2001: Odyssee im Weltraum“ aus dem Jahr 1968 (Bildquelle: Heritage Auctions)

Der Anzug ist in den Filmszenen mit dem Mondkrater und dem Mondbus-Shuttle zu sehen. Das Kostüm besteht aus Glasfaser, Harz, Kunststoff und Metall. Dem Alter entsprechend sind laut Heritage Auctions einige Abnutzungserscheinungen zu finden, etwa Risse in der Farbe auf dem gesamten Overall und den Handschuhen sowie Farbabplatzungen am Rucksack.

„2001: Odyssee im Weltraum“: Der vielleicht beste Film aller Zeiten

Wer Stanley Kubricks aufwendiges Meisterwerk noch nicht kennt, sollte sich unbedingt zweieinhalb Stunden (und mehrere Tage Nachdenkzeit) nehmen und es sich anschauen. Handlung, Bedeutung und Wirkung lassen sich kaum in eine überschaubare Anzahl an Worten fassen. Zutreffend ist sicherlich die Formulierung „Nicht komplett zu entschlüsselnder Science-Fiction-Film, aber bis heute einflussreich“, wie bei der TAZ zu lesen.

Filmposter zu „2001: Odyssee im Weltraum“ (Bildquelle: Imago / MGM / POLARIS / STANLEY KUBRICK PRODUCTIONS / Ronald Grant)

2001: Odyssee im Weltraum (50th Anniversary Blu-ray)

Anspielungen auf „2001: Odyssee im Weltraum“ findet man – sobald man den Film einmal kennt – überall. Manchmal nur Zitate oder einzelne Momente, zuweilen aber auch komplette Szenen. So ist die Eröffnungssequenz aus Greta Gerwigs „Barbie“ (2023, mehr Infos bei KINO.DE) eine liebevolle Referenz an die Eröffnungssequenz des Science-Fiction-Meilensteins. „2001“ wurde in einer Abstimmung des British Film Institute letztes Jahr zum großartigsten Film aller Zeiten gekürt. In der Top 250 der IMDB steht das Werk aktuell immerhin auf Platz 94, mit einer Wertung von 8,3.

