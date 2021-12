OnePlus bringt seinen Red Cable Club nach Deutschland. Über das Vorteilsprogramm erhalten Mitglieder einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf bestimmte OnePlus-Produkte. Zudem sollen manche Produkte früher zugänglich gemacht werden.

OnePlus: Vorteilsprogramm mit Rabatten gestartet

Der chinesische Hersteller OnePlus bietet seinen Red Cable Club nun auch in Europa an. Nachdem das Vorteilsprogramm in Indien viele Anhänger finden konnte, dürfen nun auch europäische Nutzer einen Rabatt bei Bestellung von OnePlus-Produkten erhalten. Darüber hinaus entfallen für Mitglieder die Versandkosten.

Um Interessenten das kostenfreie Angebot noch etwas schmackhafter zu machen, können sie bei Bedarf „das nächste Premium-Audio-Produkt von OnePlus“ früher erhalten als die Allgemeinheit. Hierbei dürfte es sich um die drahtlosen Mini-Kopfhörer OnePlus Buds Z2 handeln, die wohl noch im Dezember vorgestellt werden. Das Handy OnePlus 10 (Pro) gibt es aber nicht früher.

OnePlus hat sich mehrere Mitgliedsstufen überlegt, die über einen „Wert“ definiert sind. Je höher der „Wert“, desto umfangreicher fällt der Rabatt aus. Bei Handys liegt der Rabatt zwischen 2 und 10 Prozent, bei Zubehör sogar zwischen 10 und 50 Prozent (Quelle: OnePlus). Die Registrierung läuft über die Webseite von OnePlus oder über die App OnePlus Store.

OnePlus: Mehr Umsatz sorgt für höheren Rabatt

Um eine höhere Mitgliedsstufe erklimmen zu können, müssen Bestellungen im OnePlus-Shop getätigt werden. So gesammelte Punkte bleiben dann über einen Zeitraum von zwei Jahren gültig. Für die Registrierung beim Red Cable Club gibt es 30 Punkte als Startguthaben, für ein (ebenfalls kostenfreies) Abonnement des Clubs lässt OnePlus weitere 20 Punkte springen. Bei eingeschalteten Benachrichtigungen auf dem Handy steigt die Punktzahl um 5. Die Namen der Stufen lauten Explorer, Insider, Elite und Supreme.