OnePlus bietet mittlerweile so einige Android-Smartphones in Deutschland an. Doch es gibt auch Modelle, die speziell für andere Länder entwickelt wurden. Nun stellt sich heraus, dass zumindest eins davon wohl doch noch China verlassen und international auf den Markt kommen könnte. Kommt das Smartphone auch nach Deutschland?

OnePlus 9RT bald außerhalb Chinas erhältlich

Mit dem OnePlus 9RT hat das chinesische Unternehmen vor einiger Zeit ein äußerst interessantes High-End-Smartphone vorgestellt, das bisher aber nur in China verkauft wird. Es kostet mit deutlich unter 500 Euro weniger als viele Top-Smartphones, bietet aber eine High-End-Ausstattung. So ist beispielsweise der Snapdragon 888 verbaut, dem bis zu 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Es gibt eine neue 50-MP-Kamera, ein 120-Hz-Display und vieles mehr – bisher aber eben nur in China.

Jetzt hat OnePlus India aber einen kryptischen Tweet abgesetzt, der verrät, dass das OnePlus 9RT wohl bald in Indien verkauft werden soll. Indien gehört zu den wichtigsten Märkten von OnePlus. Da der Verkauf dieses Smartphones aber bisher nur in China durchgeführt wurde, könnte das auf eine allgemeine Lockerung hinweisen:

Wenn OnePlus das 9RT nämlich bald nach Indien bringt, könnte es auch noch auf anderen Märkten erscheinen. Offiziell angekündigt für andere Länder ist das Smartphone bisher nicht. Es könnte aber zu einem echten Preis-Leistungs-Knaller werden und eine Lücke füllen, die OnePlus bisher in Deutschland hat.

OnePlus 10 kommt bald

Während viele auf das OnePlus 9RT als kleinen Smartphone-Geheimtipp warten, kündigt sich mit dem OnePlus 10 das nächste High-End-Smartphone an. Schon in wenigen Tagen soll das Smartphone in zwei Versionen in China enthüllt werden. Dann wird sich zeigen, ob OnePlus gut für das Galaxy S22 von Samsung vorlegen kann und wie das Smartphone im Vergleich mit dem Xiaomi 12 abschneidet, das wohl auch bald zu uns kommen soll.