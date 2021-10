Schon vor der offiziellen Präsentation hat OnePlus wichtige Details zum OnePlus 9RT bestätigt. Demnach wird das Smartphone besser ausgestattet sein als ursprünglich gedacht. Ob das Handy aber jemals in Deutschland auf den Markt kommt, darf bezweifelt werden.

OnePlus 9RT erscheint mit besserem Prozessor

Am 13. Oktober 2021 möchte der chinesische Hersteller OnePlus ein neues Smartphone präsentieren, mit dem die 9er-Reihe abgeschlossen wird. Ursprünglich war beim OnePlus 9RT von einem Snapdragon 870 als Prozessor ausgegangen worden. Nun bestätigt der Hersteller selbst, dass stattdessen ein stärkerer Snapdragon 888 zum Einsatz kommen wird (Quelle: OnePlus bei Weibo). Auch darüber hinaus besitzt das Smartphone trotz des wohl recht geringen Preises einige interessante Spezifikationen.

Mit dabei ist ein AMOLED-Display von Samsung, das auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz setzt. Der Akku soll auf eine Kapazität von 4.500 mAh kommen und sich mit bis zu 65 Watt rasant aufladen lassen. Zum Arbeits- und Festspeicher stehen noch nicht alle Details fest. In der am besten ausgestatteten Variante soll das OnePlus 9RT auf 12 GB Arbeitsspeicher kommen. Beim Festspeicher wird auf den schnellen Standard UFS 3.1 gesetzt.

Zuletzt hatte OnePlus das Nord CE 5G veröffentlicht. Details dazu im Video:

Das größte Fragezeichen beim OnePlus 9RT betrifft die Kameras. Bei der Hauptkamera dürfte es sich um den Sensor Sony IMX766 handeln, der Bilder mit 50 MP ermöglicht. Zu den weiteren Linsen erfahren wir dann erst bei der offiziellen Präsentation, was sich OnePlus ausgedacht hat.

OnePlus 9 RT: Verkauf nur in Indien geplant

Nach jetzigem Kenntnisstand dürfte OnePlus das kommende Handy nur auf dem indischen Markt anbieten. Auch beim OnePlus 9R war das bereits der Fall. Ob es auch eine internationale Variante geben soll, die unter anderem in Deutschland verkauft wird, bleibt fraglich. Nach der Vorstellung am 13. Oktober ist das Handy in Indien ab dem 19. Oktober zu bekommen.