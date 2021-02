Nachdem eigentlich exklusiv für die PlayStation 4 erscheinende Spiele wie Horizon: Zero Dawn auch für den PC veröffentlicht wurden, konnten sich noch mehr Fans freudig in das Abenteuer mit Aloy stürzen. Nun gibt es wieder Grund zur Freude, denn Sony legt noch einen drauf.

Days Gone Facts

Days Gone erscheint für den PC

Nachdem der Release von Horizon: Zero Dawn für den PC ein voller Erfolg war, streckt Sony wohl weiter seine Fühler Richtung der PC-Spieler aus. Im Rahmen eines Interviews mit GQ kündigte Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan an, dass weitere Konsolen-Lieblinge für den PC folgen werden. Den Anfang macht dabei das Zombie-Action-Adventure Days Gone.

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle des Herumtreibers und Kopfgeldjägers Deacon St. John und fahrt mit eurem Bike durch eine gnadenlose, von einer globalen Pandemie verwüstete Welt. Solltet ihr das Spiel noch nicht kennen, könnt ihr einen Blick in den offiziellen Story-Trailer werfen.

Der Story Trailer zu Days Gone führt euch in die Geschichte des Spiels ein:

Übrigens könnt ihr im PlayStation Store gerade ordentlich sparen. Dort bekommt ihr das Zombie-Spiel Days Gone bis zum 4. März 2021 für 45,49 Euro statt 69,99 Euro.

Days Gone im PlayStation Store

Warum bleiben manche Exclusives nicht exklusiv?

Manche Spieler wird es vielleicht ärgern, doch Jim Ryan hat durchaus einen Grund dafür, ursprüngliche Konsolen-Exclusives auch für den PC anzubieten. Er sagt dazu, dass sie ihre großartigen Spiele einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen möchten und die steigenden Kosten für Videospielproduktionen aufgefangen werden müssen. Tatsächlich ist dann durchaus sinnvoll, erfolgreiche Spiele für weitere Plattformen anzubieten.

Horizon Zero Dawn für den PC könnt ihr euch bequem über Amazon nach Hause holen:

Horizon Zero Dawn Complete Edition | PC Code - Steam

Was sagt ihr denn dazu und welche PlayStation-Exklusives würdet ihr euch noch für den PC wünschen? Besucht uns gerne auf Facebook und erzählt es uns in den Kommentaren.