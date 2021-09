Das offizielle Sammelkartenspiel zu Pokémon wird auf der ganzen Welt gesammelt – physisch oder auch digital. Bisher ging das nur über den PC oder Tablets, doch jetzt kommen auch Smartphone-Nutzer zum Zug.

The Pokémon Company hat mit Pokémon TCG Live eine neue App für Sammler vorgestellt. Moment. Gab es nicht schon eine? Die Antwort ist ja, denn die Pokémon TCG Online App erschien bereits im Jahr 2011 und lädt Nutzer dazu ein, Karten zu sammeln und gegen andere Spieler anzutreten. Jetzt, zum 25-jährigen Jubiläum der Marke Pokémon, kommt aber eine verbesserte Version – und dieses Mal sogar für das Smartphone.

„Wenn wir auf 25 wundervolle Jahre mit Pokémon zurückblicken, werden wir einmal mehr daran erinnert, dass das Sammelkartenspiel schon immer eine starke Säule der Marke war“, so Vizepräsident von The Pokémon Company International Barry Sams. „Pokémon TCG Live wird Hand in Hand mit der Tabletop-Version gehen, die die Fans kennen und lieben und begrüßt eine neue Ära des digitalen Spiels, in der Trainer auf der ganzen Welt zusammenspielen können, unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform.“