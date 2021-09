Xiaomi hat über seine Redmi-Marke ein neues Notebook für Gamer präsentiert, das vor allem mit der starken Grafikkarte Nvidia RTX 3060 und einem kleinen Preis überzeugen soll. Auch das Display kann sich sehen lassen.

Xiaomi Facts

Xiaomi Redmi G (2021): Neues Notebook für Gamer

Mit dem neuen Redmi G hat der chinesische Hersteller mal wieder die Spieler im Blick. Die Neuauflage kommt in zwei Varianten, die sich in Sachen Grafik und Prozessor unterscheiden. Besonders tief müssen Interessenten nicht in die Tasche greifen.

Highlight des neuen Xiaomi Redmi G (2021) ist sicher die Grafikkarte. Hier stehen mit der Nvidia RTX 3050 und 3060 zwei Varianten zur Verfügung. Auch beim Prozessor gibt es eine Auswahl. Neben dem Core i5 Tiger Lake H45 gibt es noch den AMD Ryzen 5000. Unabhängig von der CPU sollen 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie eine interne SSD-Kapazität von 512 GB zum Einsatz kommen (Quelle: Weibo).

Das Display des Xiaomi Redmi G (2021) bietet eine Diagonale von 16,1 Zoll und löst mit Full HD auf. Die Bildwiederholrate wird vom Hersteller mit flotten 144 Hertz angegeben, der Blickwinkel liegt bei 178 Grad. Mit maximal 300 nits handelt es sich aber nicht unbedingt um den hellsten Bildschirm. Windows 10 mit garantierter Upgrade-Möglichkeit auf Windows 11 ist vorgesehen.

Im Video: Darauf solltet ihr beim Kauf eines Notebooks achten.

Bluetooth 5.1 steht als drahtloser Übertragungsstandard bereit und auch an Wi-Fi 6 wurde gedacht. Die Intel-Variante kommt mit einem 180-Watt-Netzteil, bei der AMD-Version sollen es 230 Watt sein. Zur Kapazität des Akkus hat sich Xiaomi noch nicht geäußert.

Xiaomi Redmi G (2021) vorerst nur in China

Xiaomi möchte sein neues Notebook zunächst nur in China anbieten. Ob und wann es den Weg nach Europa schafft, ist noch nicht bekannt. In China kostet das Xiaomi Redmi G (2021) umgerechnet zwischen 750 und 920 Euro.

Wer auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop ist, sollte deshalb auch einen Blick in unseren Vergleich werfen: Im Gaming-Laptop-Test 2021 stellen wir Modelle verschiedener Preisklassen speziell für Gamer gegenüber. Die besten Allrounder findet ihr in unserem aktuellen Laptop-Test.