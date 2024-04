Praktisches Switch-Gadget: 12-Euro-Zubehör schafft lästiges Problem aus der Welt

Das WLAN der Nintendo Switch ist echt schwach. Langsame Downloads, Verbindungsabbrüche – davon kann jeder ein Lied singen. Das Dock des OLED-Modells hat immerhin einen LAN-Port, sodass ihr dieses Problem damit umgehen könnt. Der fehlt beim normalen Switch-Dock aber. Doch es gibt eine Lösung: ein simples 12-Euro-Gadget von Amazon.

LAN statt WLAN: USB-Adapter für die Switch

Jeder kennt das Problem: Man spielt gerade online mit seinen Freunden Mario Kart 8 Deluxe, ist auf der Zielgeraden des letzten Rennens und plötzlich ploppt eine simple Meldung auf: „Fehler bei der Datenübertragung“.

Na vielen Dank auch Nintendo! Doch Mario Kart ist nicht das einzige Spiel, das unter diesem Problem leidet. Tatsächlich ist die Internetverbindung der Nintendo Switch generell instabil und oftmals sehr langsam – vor allem bei Downloads aus dem eShop.

Der Schuldige ist schnell gefunden: Das WLAN der Nintendo Switch ist schlichtweg zu schlecht. Genau deswegen hat Nintendo dem Dock der OLED-Variante auch einen fest installierten LAN-Port spendiert.

Aber müssen sich jetzt alle Besitzer der normalen Version ebenfalls das teure OLED-Dock kaufen, um eine stabile Internetverbindung zu haben? Zum Glück nicht.

Über Amazon lässt sich für 12 Euro ein USB-LAN-Adapter kaufen (bei Amazon anschauen), der genau diese Funktion übernimmt. Um das Gadget zum Aktionspreis von 11,99 Euro zu erhalten, müsst ihr auf der Amazon-Seite noch den 3-Euro-Coupon aktivieren.

Haltet ihr den Adapter erstmal in den Händen, müsst ihr das Gadget nur an einen der USB-Ports des Docks der Nintendo Switch anschließen, den LAN-Stecker eures Routers in die entsprechende LAN-Buchse schieben und schon sollte eure Internetverbindung deutlich stabiler sein.

USB-LAN-Adapter kompatibel mit Nintendo Switch Coupon auf der Amazon-Seite aktivieren, um drei Euro an der Kasse zu sparen und auf den Aktionspreis von 11,99 Euro zu kommen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2024 14:58 Uhr

Besserer USB-LAN-Adapter lohnt sich nicht

Wer sich jetzt fragt, warum wir einen USB-2.0-Adapter empfehlen, obwohl die Nintendo Switch doch auch einen USB-3.0-Anschluss besitzt: Die teurere Version lohnt sich schlichtweg nicht.

Nintendo hat bis heute kein Update geliefert, das die volle Geschwindigkeit des USB-3.0-Anschlusses freischaltet. Alle angeschlossenen Geräte müssen sich mit USB-2.0-Geschwindigkeiten zufriedengeben.

Nintendo kann ruhig noch an einigen Switch-Stellschrauben drehen:

Andere kompatible Adapter

Übrigens: Auch andere USB-auf-Ethernet-Adapter funktionieren am Switch-Dock, allerdings bei weitem nicht alle. Voraussetzung ist, dass sie den AX88179- oder AX88772-Chipsatz von ASIX verwenden, andere Chips werden von der Switch nicht erkannt. (Quelle: reddit)

Als funktionierend bekannt sind unter anderem noch der offiziell lizenzierte, aber teurere Adapter von Hori, ein Produkt von CSL, obiges von Ugreen und der offizielle Wii/Wii U-Adapter. Letzterer ist aber aufgrund seiner geringen Geschwindigkeit nicht zu empfehlen.