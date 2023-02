Samsung dreht an der Preisschraube: Die Mittelklasse-Smartphones Galaxy A34 und Galaxy A54 sollen deutlich teurer werden. Ein Preissprung von über 100 Euro steht im Raum. Vor allem im Hinblick auf einen starken Konkurrenten könnte sich das als Bumerang erweisen.

Nach der Vorstellung des Galaxy S23, das gutbetuchte Smartphone-Käufer abholen soll, steht bei Samsung der Launch neuer Mittelklasse-Smartphones an. Die Präsentation des Galaxy A34 und Galaxy A54 wird in den kommenden Wochen erwartet. Wer auf die Samsung-Smartphones ein Auge geworfen hat, sollte die verbliebene Zeit lieber das Sparschwein füttern.

Galaxy A34 und Galaxy A54: Samsung-Smartphones sollen teurer werden

Im Vergleich zu den beliebten Vorgängern soll Samsung beim Galaxy A34 und Galaxy A54 ordentlich an der Preisschraube drehen. So soll das Galaxy A34 zwischen 410 Euro und 430 Euro kosten (Quelle: Appuals). Dafür gibt es das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Wer mehr möchte, muss auch tiefer in die Tasche greifen: Die Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher soll zwischen 470 Euro und 490 Euro zu Buche schlagen.

Zum Vergleich: Das Galaxy A33 aus dem vergangenen Jahr kostete in der günstigsten Version 370 Euro.

Ebenfalls teurer soll das Galaxy A54 werden. Beim Mittelklasse-Smartphone ist von Preisen zwischen 530 Euro und 550 Euro die Rede – für das Basismodell mit 8 GB RAM und 128 GB Datenspeicher, wohlgemerkt. Mehr Speicher lässt sich Samsung teuer bezahlen: Die Version mit 256 GB soll zwischen 590 Euro und 610 Euro kosten.

Auch hier der Vergleich mit dem Vorgänger: Das Galaxy A53 ging im vergangenen Jahr in der günstigsten Variante für 450 Euro an den Start.

Pixel 7 ein harter Wettbewerber

Sollten diese Preise tatsächlich zutreffen, könnte es vor allem für das Galaxy A54 schwer werden. Das Samsung-Smartphone soll zwar einige Verbesserungen erhalten, etwa den leistungsstärkeren Exynos 1380 sowie besseres WLAN. Doch in diesem Preisbereich bewegt sich schon das Pixel 7 von Google – ein echtes Flaggschiff-Smartphone (siehe Video oben), das in vielerlei Hinsicht wohl die bessere Ausstattung bietet.