Google zufolge haben sich die aktuellen Pixel-Smartphones 2022 so gut verkauft wie nie zuvor. Beim Marktanteil gibt es ebenfalls kleinere Fortschritten, auch wenn die Top 5 noch nicht erreicht wurden. Mit dem ersten faltbaren Pixel könnte sich das ändern.

Google Pixel Facts

Google: Pixel-Handys verkaufen sich bestens

Google hat enttäuschende neue Quartalszahlen vorgelegt, doch zumindest in einem Bereich kann der Alphabet-CEO Sundar Pichai einen echten Erfolg vermelden. Nach Angaben des Konzerns haben sich Pixel-Smartphones im Jahr 2022 so gut verkauft wie nie zuvor (Quelle: The Motley Fool). Mit dem Pixel 6a, das der oberen Mittelklasse zugerechnet werden kann, und den Top-Handys Pixel 7 und Pixel 7 Pro bietet Google aktuell drei Modelle an.

Welches der Pixel-Smartphones am besten bei der Kundschaft ankommt, hat Pichai nicht aufgeschlüsselt. Auch die Modelle des Vorjahres, das Pixel 6 und Pixel 6 Pro, dürften weiter über die Ladentheke gegangen sein. Anfang 2022 berichtete Google bereits, dass mit der Pixel-6-Reihe ein neuer Verkaufsrekord im vierten Quartal des Vorjahres gebrochen wurde.

Besonders stolz ist der Alphabet-Chef auf das Pixel 7 Pro. Tester hätten das Smartphone „zum Handy des Jahres gekürt“. Funktionen wie Magic Eraser und Photo Unblur seien schlicht „unglaublich“.

Was wir vom Pixel 7 Pro halten, seht ihr im Video:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Google: Pixel-Markenteile wachsen leicht

Das Marktforschungsunternehmen Canalys sieht Pixel-Handys in den USA bei einem Markenteil von 1,6 Prozent. In anderen Ländern verkaufen sich die Handys schlechter. Google stößt in den USA langsam an die Top 5 heran, wird im weltweiten Vergleich mit Größen wie Samsung und Apple aber nach wie vor mit weiteren kleinen Herstellern zusammengefasst.

Für bessere Verkaufszahlen könnte das faltbare Pixel Fold sorgen, das wahrscheinlich zur Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai oder Juni 2023 vorgestellt wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.